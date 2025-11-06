Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

CG News: शिक्षक का व्हाट्सऐप स्टेटस पड़ा भारी, राज्योत्सव पर की टिप्पणी के बाद निलंबित

CG News: धमतरी जिले में राज्योत्सव को लेकर ग्राम नारी के सहायक शिक्षक ढालूराम साहू को व्हाट्सऐप स्टेटस लगाने पर निलंबित किया गया।

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 06, 2025

शिक्षक की गलत टिप्पणी पर सस्पेंड (photo source- Patrika)

शिक्षक की गलत टिप्पणी पर सस्पेंड (photo source- Patrika)

CG News: धमतरी जिले में राज्योत्सव के बीच एक सहायक शिक्षक का व्हाट्सऐप स्टेटस विवादों में आ गया है। ग्राम नारी के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) ढालूराम साहू ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, जिसे शिक्षा विभाग ने शासन के कार्यों के प्रति विपरीत माना है।

इस पर डीईओ अभय जायसवाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाया है। बता दें इस मामले में शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी (विकासखंड कुरूद) में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) ढालूराम साहू को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

CG News: जानें क्या लिखा था शिक्षक ने?

ढालूराम साहू ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल से व्हाट्सऐप स्टेटस पर लिखा था- बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप्प और हम चले राज्य स्थापना दिवस मनाने, क्या हम राज्योत्सव मनाने लायक हैं। जब तक बच्चों को पूरा पुस्तक नहीं मिल जाता, तब तक सहायक शिक्षक से लेकर बीईओ, डीईओ, कलेक्टर एवं माननीय शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। गांव के नेता गांव का नहीं, सिर्फ पार्टी का विकास चाहते हैं।

डीईओ अभय जायसवाल ने इसे शासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विपरीत टिप्पणी मानते हुए इसे शिक्षकीय आचरण के विरुद्ध बताया। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य शासन के कार्यों और नीतियों की अवहेलना है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

विभागीय कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

CG News: शिक्षक संगठनों का कहना है कि ढालूराम साहू ने किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक समस्या को उजागर किया था। इसे निलंबन योग्य अपराध बताना अतिशयोक्ति है। वहीं शिक्षा विभाग का तर्क है कि शासन के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी किसी भी शासकीय कर्मचारी के लिए स्वीकार्य नहीं है।

धमतरी

छत्तीसगढ़

