CG News: शिक्षक का व्हाट्सऐप स्टेटस पड़ा भारी, राज्योत्सव पर की टिप्पणी के बाद निलंबित

ढालूराम साहू ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल से व्हाट्सऐप स्टेटस पर लिखा था- बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप्प और हम चले राज्य स्थापना दिवस मनाने, क्या हम राज्योत्सव मनाने लायक हैं। जब तक बच्चों को पूरा पुस्तक नहीं मिल जाता, तब तक सहायक शिक्षक से लेकर बीईओ, डीईओ, कलेक्टर एवं माननीय शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। गांव के नेता गांव का नहीं, सिर्फ पार्टी का विकास चाहते हैं।