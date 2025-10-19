CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रायपुर से बस्तर जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रविवार को कुछ देर के लिए जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेसी नेता नीलम चंद्राकर के प्रतिष्ठान में रुके। यहां उनका समर्थकों ने गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन सृजन अभियान का काम अंतिम चरण में है। एआईसीसी द्वारा नियुक्त 17 पर्यवेक्षकों में से 15 पर्यवेक्षकों का काम पूरा हो गया है।
अब फाइल दिल्ली में सबमिट कर रहे है।बचे पर्यवेक्षक भी एक-दो दिन में काम पूरा कर लेंगे। दिवाली के बाद कभी भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। इसके बाद बूथ कमेटी का भी नए सिरे से गठन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस में जो सेकेट्री और ज्वाइंट सेकेट्रीज और बाकी पदाधिकारी का पद रिक्त है, इसे भी भरेंगे।
पार्टी को जो समय नहीं दे पा रहे हैं उनमें भी आंशिक संसोधन कर संगठन को मजबूती देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम भी चाहते है कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन नक्सलवाद समर्पण की आड़ में किसी भी निर्दोष आदिवासीयों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए।
भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कई फर्जी एनकाउंटर और सरेंडर कराए गए। कई आदिवासियों को फर्जी नक्सली बनाकर जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस के सत्ता में आते ही जेल से रिहा कराया गया। इसलिए कांग्रेस भाजपा को सचेत कर रही है। इस सरकार में भी कई एनकाउंटर हुए जिसकी जांच सरकार कराने को तैयार नहीं है। बस्तर की जनता भी शांति चाहती है, लेकिन किसी निर्दोष आदिवासी को मारकर नहीं। कोरम पूर्ति लिए किसी निर्दोष आदिवासी को नक्सली बताकर सरेंडर नहीं कराना चाहिए।
सरकार सरेंडर नक्सलियों का प्रोफाइल सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार में सरेंडर पॉलिटिक्स और कॉम्पटीशन चल रहा है। बिजली बिल बढ़ोतरी के सवाल में उन्होंने कहा कि अभी साय सरकार को दो साल पूरे भी नहीं हुए है और चार बार बिजली का दर बढ़ाया गया है। महतारी वंदन के नाम से 1 हजार रुपये दो और 3हजार रुपये बिजली बिल में वसूल करो, यही चल रहा है। उन्होंने महतारी एक्सप्रेस से शराब ढोने का भी आरोप लगाया।
