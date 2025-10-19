Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज

CG News: धमतरी जिले में रायपुर से बस्तर जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रविवार को कुछ देर के लिए जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेसी नेता नीलम चंद्राकर के प्रतिष्ठान में रुके।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 19, 2025

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज(photo-patrika)

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रायपुर से बस्तर जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रविवार को कुछ देर के लिए जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेसी नेता नीलम चंद्राकर के प्रतिष्ठान में रुके। यहां उनका समर्थकों ने गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन सृजन अभियान का काम अंतिम चरण में है। एआईसीसी द्वारा नियुक्त 17 पर्यवेक्षकों में से 15 पर्यवेक्षकों का काम पूरा हो गया है।

CG News: साय सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है

अब फाइल दिल्ली में सबमिट कर रहे है।बचे पर्यवेक्षक भी एक-दो दिन में काम पूरा कर लेंगे। दिवाली के बाद कभी भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। इसके बाद बूथ कमेटी का भी नए सिरे से गठन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस में जो सेकेट्री और ज्वाइंट सेकेट्रीज और बाकी पदाधिकारी का पद रिक्त है, इसे भी भरेंगे।

पार्टी को जो समय नहीं दे पा रहे हैं उनमें भी आंशिक संसोधन कर संगठन को मजबूती देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम भी चाहते है कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन नक्सलवाद समर्पण की आड़ में किसी भी निर्दोष आदिवासीयों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए।

कई आदिवासियों को फर्जी नक्सली बनाकर जेल में डाल दिया गया: बैज

भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कई फर्जी एनकाउंटर और सरेंडर कराए गए। कई आदिवासियों को फर्जी नक्सली बनाकर जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस के सत्ता में आते ही जेल से रिहा कराया गया। इसलिए कांग्रेस भाजपा को सचेत कर रही है। इस सरकार में भी कई एनकाउंटर हुए जिसकी जांच सरकार कराने को तैयार नहीं है। बस्तर की जनता भी शांति चाहती है, लेकिन किसी निर्दोष आदिवासी को मारकर नहीं। कोरम पूर्ति लिए किसी निर्दोष आदिवासी को नक्सली बताकर सरेंडर नहीं कराना चाहिए।

सरकार सरेंडर नक्सलियों का प्रोफाइल सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार में सरेंडर पॉलिटिक्स और कॉम्पटीशन चल रहा है। बिजली बिल बढ़ोतरी के सवाल में उन्होंने कहा कि अभी साय सरकार को दो साल पूरे भी नहीं हुए है और चार बार बिजली का दर बढ़ाया गया है। महतारी वंदन के नाम से 1 हजार रुपये दो और 3हजार रुपये बिजली बिल में वसूल करो, यही चल रहा है। उन्होंने महतारी एक्सप्रेस से शराब ढोने का भी आरोप लगाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 06:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सरकारी दफ्तरों में मनमानी पर रोक, कलेक्टर ने अधिकारियों की हाजिरी जांच के लिए बनाई निगरानी टीम…

सोमवार-गुरूवार को आफिस में नहीं बैठ रहे(photo-patrika)
धमतरी

बिजली विभाग ने दी चेतावनी! 11 करोड़ बकाया, बिल नहीं चुकाने पर काटी जा सकती है सप्लाई…

बिजली विभाग ने दी चेतावनी! 11 करोड़ बकाया, बिल नहीं चुकाने पर काटी जा सकती है सप्लाई...(photo-patrika)
धमतरी

CG Pensioner 2025: E-kyc अपडेट न होने से 1500 पेंशनरों की राशि अटकी, विभाग ने शुरू किया घर-घर सर्वे

CG Pensioner 2025: E-kyc अपडेट न होने से 1500 पेंशनरों की राशि अटकी, विभाग ने शुरू किया घर-घर सर्वे(photo-patrika)
धमतरी

त्योहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती! कुरुद में 8 मिठाई दुकानों पर दबिश, 40 किलो खोवा नष्ट… रायपुर लैब भेजे गए सैंपल

त्योहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती(photo-patrika)
धमतरी

छत्तीसगढ़ के इस जिले में 2 करोड़ की लागत से बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी ये सुविधा

2 करोड़ की लागत से बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी (Photo Patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.