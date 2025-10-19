CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज

भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कई फर्जी एनकाउंटर और सरेंडर कराए गए। कई आदिवासियों को फर्जी नक्सली बनाकर जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस के सत्ता में आते ही जेल से रिहा कराया गया। इसलिए कांग्रेस भाजपा को सचेत कर रही है। इस सरकार में भी कई एनकाउंटर हुए जिसकी जांच सरकार कराने को तैयार नहीं है। बस्तर की जनता भी शांति चाहती है, लेकिन किसी निर्दोष आदिवासी को मारकर नहीं। कोरम पूर्ति लिए किसी निर्दोष आदिवासी को नक्सली बताकर सरेंडर नहीं कराना चाहिए।