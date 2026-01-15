CG Vyapam: जूता बैन, आधी बाह वाले कपड़े पहनें! शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी

CG Vyapam Exam (photo-patrika)
CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी को दो पाली में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर निर्देश जारी हुआ है। ( CG Vyapam Exam ) दूसरी ओर परीक्षा केंद्रों में नकल प्रकरण को रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं।
धमतरी जिले के अपर कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रथम पाली (प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु) लगभग 5039 अभ्यर्थी एवं द्वितीय पाली (माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु) में लगभग 8520 अभ्यर्थी शामिल हो रहे है। धमतरी जिले में प्रथम पाली हेतु 16 परीक्षा केन्द्र एवं द्वितीय पाली हेतु 32 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है।
