15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Vyapam: जूता बैन, आधी बाह वाले कपड़े पहनें! शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी

CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी हो गया है। धमतरी अपर कलेक्टर ने बनाए परीक्षा केंद्रों की जानकारी दी..

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Chandu Nirmalkar

Jan 15, 2026

CG Vyapam Exam

CG Vyapam Exam (photo-patrika)

CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी को दो पाली में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर निर्देश जारी हुआ है। ( CG Vyapam Exam ) दूसरी ओर परीक्षा केंद्रों में नकल प्रकरण को रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं।

CG Vyapam Exam: कलेक्टर ने दी जानकारी

धमतरी जिले के अपर कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रथम पाली (प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु) लगभग 5039 अभ्यर्थी एवं द्वितीय पाली (माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु) में लगभग 8520 अभ्यर्थी शामिल हो रहे है। धमतरी जिले में प्रथम पाली हेतु 16 परीक्षा केन्द्र एवं द्वितीय पाली हेतु 32 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है।

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारीः-

  1. परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवे ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुवधिा न हो।
  2. परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम-से-कम 2 घटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग (थ्तपेापदह) एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके।
  3. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। चूंकि यह परीक्षा प्रातः 09:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है अतः मुख्य द्वार प्रात 09:00 बजे बंद कर दिया जावेगा। द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 03ः00 बजे प्रारंभ हो रहा है इस लिए मुख्य द्वार दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया जावेगा।
  4. हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे नीले, गहरे हरे जामुनी, मैरून बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपडे पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षाकर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बाह का बंधन नहीं होगा।
  5. धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी।
  6. फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें।
  7. कान में किसी भी प्रकार का अभूषण वर्जित है।
  8. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी. पर्स, पाउच, स्कार्फ बेल्ट टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
  9. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।
  10. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पाइंट पेन लेकर ही आये।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 07:04 pm

Published on:

15 Jan 2026 07:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Vyapam: जूता बैन, आधी बाह वाले कपड़े पहनें! शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News:अवैध रेत खनन को लेकर महानदी में ग्रामीणों का प्रदर्शन, इधर बिजली की मांग को लेकर नेशनल हाइवे-130 जाम

CG News:अवैध रेत खनन को लेकर महानदी में ग्रामीणों का प्रदर्शन, इधर बिजली की मांग को लेकर नेशनल हाइवे-130 जाम
धमतरी

छत्तीसगढ़ के इस गांव में 50 वर्षों बाद रबी खेती की वापसी, 35 एकड़ में रागी उत्पादन से बदली खेती की तस्वीर

छत्तीसगढ़ के इस गांव में 50 वर्षों बाद रबी खेती की वापसी, 35 एकड़ में रागी उत्पादन से बदली खेती की तस्वीर
धमतरी

CG Agriculture: आदिवासी अंचल में खेती का नया अध्याय, 50 साल बाद रबी फसल की वापसी

50 साल बाद रबी सीजन में खेती की नई शुरुआत (photo source- Patrika)
धमतरी

1.77 करोड़ का अवैध स्टॉक जब्त, कई राइस मिलों पर एक साथ छापा

1.77 करोड़ का अवैध स्टॉक जब्त(photo-patrika)
धमतरी

कहीं पत्नी तो कहीं विधवा बनकर उठा रही महतारी वंदन योजना लाभ

कहीं पत्नी तो कहीं विधवा बनकर उठा रही महतारी वंदन योजना लाभ(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.