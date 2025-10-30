Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, समाजजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला?

Dhamtari News: पिछले दिनों रायपुर निवासी अमित बघेल ने सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के ईष्ट देवताओं पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर दोनों समाजजनों में आक्रोश है।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Oct 30, 2025

अमित बघेल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

अमित बघेल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: पिछले दिनों रायपुर निवासी अमित बघेल ने सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के ईष्ट देवताओं पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर दोनों समाजजनों में आक्रोश है। बुधवार को पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने कोतवाली में आवेदन देकर अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

पूज्य पंचायत सिंधी समाज के मुखी चंदू जसवानी, महेश रामरयानी ने कहा कि अमित बघेल ने रायपुर में समस्त सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज के व्यक्ति देशभक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से अपने व्यापार, व्यवसाय में विनम्रतापूर्वक जीवनयापन करने वाले भारतीय नागरिक है। राष्ट्रगान में भी हमारे सिंध का उल्लेख है। हमारी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारे पूर्वजों में शहीद हेमू कालाणी सहित अनेकों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।

अमित बघेल पर लगे ये आरोप

अमित बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में व्याप्त सामाजिक एकता व शांति को खंडित कर आपसी भाईचारे में वैमनस्य और अशांति एवं धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। समाजजनों ने अमित बघेल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा एवं विधिसमत अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर धमतरी सहित प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी तरह अग्रवाल समाज ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी कार्यालय में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। समाजजनों ने टिप्पणी की घोर निंदा की है।

इस दौरान संतोष तेजवानी, सोनू जसूजा, गौतम वाधवानी, अशोक चरवानी, रामचंद गुरूजी, भजन काररा, राकेश चंदवानी, बंटी वाधवानी, प्रकाश थारवानी, मनोज माखीजा, राजा भोजवानी, लक्ष्मण लालवानी, रोहित बतानी, गोरधन चावला, जय वाधवानी, सुरेश वर्ल्याणी, श्याम सुंदरानी, विनोद लालवानी समेत समाजजन आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें

CG News: धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल
अंबिकापुर
CG News: धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कड़ा कानून, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 09:38 am

Published on:

30 Oct 2025 09:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, समाजजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला?

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

DMF घोटाले में ACB-EOW की रेड से मचा हड़कंप! इन 4 जिलों के ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर जांच जारी

ACB/EOW का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)
धमतरी

25 वर्षों में सशक्त नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़… महिलाओं और बच्चों के विकास की प्रेरक कहानी

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी…

चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी...(photo-patrika)(photo-patrika)
धमतरी

HSRP लगाने में सुस्ती! 1.89 लाख वाहनों में से सिर्फ 17% ने लगवाया, बाकी पर होगी कार्रवाई…

HSRP लगाने में सुस्ती! 1.89 लाख वाहनों में से सिर्फ 17% ने लगवाया, बाकी पर होगी कार्रवाई...(photo-patrika)
धमतरी

Vivah Shubh Muhurat 2025: चार महीने बाद 1 नवंबर को निंद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, विवाह के लिए खुलेंगे 17 शुभ मुहूर्त…

Vivah Shubh Muhurat 2025: चार महीने बाद 1 नवंबर को निंद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, विवाह के लिए खुलेंगे 17 शुभ मुहूर्त...(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.