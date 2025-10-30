अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, समाजजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला?

अमित बघेल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: पिछले दिनों रायपुर निवासी अमित बघेल ने सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के ईष्ट देवताओं पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर दोनों समाजजनों में आक्रोश है। बुधवार को पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने कोतवाली में आवेदन देकर अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
पूज्य पंचायत सिंधी समाज के मुखी चंदू जसवानी, महेश रामरयानी ने कहा कि अमित बघेल ने रायपुर में समस्त सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज के व्यक्ति देशभक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से अपने व्यापार, व्यवसाय में विनम्रतापूर्वक जीवनयापन करने वाले भारतीय नागरिक है। राष्ट्रगान में भी हमारे सिंध का उल्लेख है। हमारी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारे पूर्वजों में शहीद हेमू कालाणी सहित अनेकों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।
अमित बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में व्याप्त सामाजिक एकता व शांति को खंडित कर आपसी भाईचारे में वैमनस्य और अशांति एवं धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। समाजजनों ने अमित बघेल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा एवं विधिसमत अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर धमतरी सहित प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी तरह अग्रवाल समाज ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी कार्यालय में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। समाजजनों ने टिप्पणी की घोर निंदा की है।
इस दौरान संतोष तेजवानी, सोनू जसूजा, गौतम वाधवानी, अशोक चरवानी, रामचंद गुरूजी, भजन काररा, राकेश चंदवानी, बंटी वाधवानी, प्रकाश थारवानी, मनोज माखीजा, राजा भोजवानी, लक्ष्मण लालवानी, रोहित बतानी, गोरधन चावला, जय वाधवानी, सुरेश वर्ल्याणी, श्याम सुंदरानी, विनोद लालवानी समेत समाजजन आदि उपस्थित थे।
धमतरी
छत्तीसगढ़
