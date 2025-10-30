अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, समाजजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला?

अमित बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में व्याप्त सामाजिक एकता व शांति को खंडित कर आपसी भाईचारे में वैमनस्य और अशांति एवं धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। समाजजनों ने अमित बघेल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा एवं विधिसमत अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर धमतरी सहित प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी तरह अग्रवाल समाज ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी कार्यालय में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। समाजजनों ने टिप्पणी की घोर निंदा की है।