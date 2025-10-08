80 हजार सदस्यों पर खतरा! 5 बार मौका मिलने के बाद भी नहीं कराया e-KYC, अब अटक सकता है लाभ…

जिले में मृत्यु होने के बाद भी कई लोग मॄतक के राशन कार्ड से पीडीएस योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे बोगस कार्डों की पहचान करने तथा राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए शासन ने ई-केवायसी की प्रक्रिया को शुरू किया है। ई-केवायसी के लिए संबंधित सदस्य का आधार नंबर और फिंगर प्रिंट जरूरी है। यह एक तरह से स्वयं उपस्थित होने का प्रमाणीकरण है।