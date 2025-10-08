Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

धमतरी

80 हजार सदस्यों पर खतरा! 5 बार मौका मिलने के बाद भी नहीं कराया e-KYC, अब अटक सकता है लाभ…

CG Ration Card: धमतरी जिले में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राशनकार्डधारी सभी हितग्राहियों को ई-केवायसी अपडेट कराना अनिवार्य है।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 08, 2025

80 हजार सदस्यों पर खतरा! 5 बार मौका मिलने के बाद भी नहीं कराया e-KYC, अब अटक सकता है लाभ...(photo-patrika)

Ration Card Yojan E-kyc

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राशनकार्डधारी सभी हितग्राहियों को ई-केवायसी अपडेट कराना अनिवार्य है। केवायसी अपडेट कराने के लिए शासन ने 5 से अधिक बार समय बढ़ाया है। इसके बाद भी जिले में 5 साल से अधिक उम्र वाले 80898 सदस्यों ने अब तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है।

अंतिम बार पुन: सदस्यों को अल्टीमेटम दिया गया है। अब केवायसी नहीं कराने पर 15 अक्टूबर से राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन ने निर्र्देश जारी किया है।

CG Ration Card: 80 हजार सदस्यों ने नहीं कराया ईकेवायसी

धमतरी जिले में एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड मिलाकर 2 लाख आठ हजार 38 राशन कार्डधारी है। इन सदस्यों की कुल संख्या 7 लाख 19 हजार 534 है। सत्यापन के लिए ई-केवेसी जरूरी है। अब तक करीब 6 लाख 38 हजार 636 सदस्यों ने राशन दुकान में बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट और आधार नंबर अपलोड कराकर ई-केवायसी कराया है।

प्रचार-प्रसार करने के बाद भी 80 हजार से ज्यादा मेंबर ई-केवाईसी नहीं मिला। बायो रसायन मशीन में 6 साल के बच्चे और 55 से अधिक उम्र के हो चुके बुजुर्गों के अंगूठे या अन्य अंगुलियाें का निशान बायोमेट्रिक मशीन में नहीं आ रहा। इससे ई-केवायसी कराने के लिए उन्हें परेशानी हो रही है।

ई-केवायसी के लिए आधार नंबर इसलिए जरूरी

जिले में मृत्यु होने के बाद भी कई लोग मॄतक के राशन कार्ड से पीडीएस योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे बोगस कार्डों की पहचान करने तथा राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए शासन ने ई-केवायसी की प्रक्रिया को शुरू किया है। ई-केवायसी के लिए संबंधित सदस्य का आधार नंबर और फिंगर प्रिंट जरूरी है। यह एक तरह से स्वयं उपस्थित होने का प्रमाणीकरण है।

यदि किसी कारणवश ई-केवायसी में बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे का निशान अपलोड नहीं हुआ, तो राशन कार्ड से सदस्यों का नाम स्वत: हट जाएगा। परेशानी से बचने ईकेवायसी कराएं। राशन दुकानों में प्रत्येक हितग्राही सदस्यों को 15 अक्टूबर तक अपना ई-केवायसी अपडेट कराना अनिवार्य है। ई-केवायसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से सदस्यों का नाम स्वमेव ही हट जाएगा।

कुरुद में 24 हजार सदस्यों ने नहीं करार्या ई-केवायसी

मिली जानकारी के अनुसार धमतरी ग्रामीण, नगर निगम धमतरी और नगर पंचायत आमदी में कुल 14,932, कुरुद ब्लेक में 24,987, मगर्लोड ब्लेक में 14,18 और नगरी ब्लेक में 21,701 ग्रुप ने ई-केवसी और बायो फॉर्म नहीं बनाए हैं। इस प्रकार पूरे जिले में कुल 80,898 सदस्यों का ई-केवायसी शेष है।

Updated on:

08 Oct 2025 03:57 pm

Published on:

08 Oct 2025 03:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / 80 हजार सदस्यों पर खतरा! 5 बार मौका मिलने के बाद भी नहीं कराया e-KYC, अब अटक सकता है लाभ…

