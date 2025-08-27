किसानों के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल पर 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन, बिना पंजीयन नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

इससे किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में तेजी और पारदर्शिता के साथ मिल सकेगा। एग्रीस्टेक में एक बार पंजीयन होने पर किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे। इससे सरकारी प्रक्रिया सरल, फार्मर डेटा सुरक्षित और डुप्लिकेशन खत्म होगा। पंजीयन के लिए किसान लेमप्स और सीएससी सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए किसान कार्ड, आधार और ई-केवाईसी जरूरी है। पंजीकरण ई-केवाईसी युक्त होता है, जिससे किसान की वास्तविक पहचान सुनिश्चित होती है।