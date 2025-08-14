CG News: छत्तीसगढ़ में धान से भी अधिक मुनाफा देने वाले इस फसल की खेती, एक बार पौधा लगाने से मिलेगा लम्बे समय तक लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ में लीची की खेती एक उभरती हुई कृषि गतिविधि है, क्योंकि यहाँ की जलवायु और मृदा के कुछ हिस्सों में लीची की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड का ग्राम गोलाघाट, चारों ओर पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा, अब आधुनिक बागवानी और सब्ज़ी उत्पादन का चमकता उदाहरण बन रहा है। कभी केवल परंपरागत खेती पर निर्भर रहने वाले यहां के आदिवासी किसान अब 18 एकड़ में लीची, आम और विविध सब्ज़ियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।