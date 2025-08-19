Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

Cyber Fraud: साइबर जागरूकता को लेकर सेमिनार, साइबर अपराध से बचाने फाइनेंशियल लैब जल्द होगी शुरू

Cyber Fraud: डिजिटल युग में लोग ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं। मोबाइल फोन से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, यह सब सुविधाजनक तो है लेकिन सावधानी भी जरूरी है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 19, 2025

Cyber Fraud: साइबर जागरूकता को लेकर सेमिनार, साइबर अपराध से बचाने फाइनेंशियल लैब जल्द होगी शुरू
साइबर क्राइम (प्रतीकात्मक फोटो)

Cyber Fraud: बलौदाबाजार जिले में वित्तीय साक्षरता और साइबर जागरूकता को लेकर जिला ऑडिटोरियम में महत्वपूर्ण सेमिनार रखा गया। यह सेमिनार छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। इसमें कलेक्टर दीपक सोनी ने सतरंगी सूत्र की शपथ दिलाकर सरपंचों, पंचों, सचिवों और समूह की महिलाओं से अपने पंचायतों को बेहतर बनाने की अपील की।

कलेक्टर सोनी ने कहा कि आज के डिजिटल युग में लोग ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं। मोबाइल फोन से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, यह सब सुविधाजनक तो है लेकिन सावधानी भी जरूरी है। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय लेनदेन के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

इन समस्याओं से बचने का केवल एक तरीका है, हमारी जागरूकता और सतर्कता। उन्होंने बताया कि जिले में जल्द ही फाइनेंशियल लैब शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान हर महीने जारी रहेगा।

एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि साइबर अपराध परंपरागत अपराधों से अलग होते हैं। इनसे बचने के लिए किसी भी लापरवाही से बचना चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि साइबर अपराध होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करें। साइबर सिक्यूरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी ने कहा कि साइबर सुरक्षा से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी चाहिए।

उन्होंने ओटीपी शेयर करने से बचने, साइबर क्राइम के मामलों में पुलिस को सूचित करने और 1930 पर कॉल करने की सलाह दी। आरबीआई के प्रबंधक नवीन तिवारी ने बजटिंग और बचत का महत्व बताते हुए निवेश में विविधिकरण को जरूरी बताया।

उन्होंने बैंकिंग में शिकायतों के लिए डिजिटल बैंकिंग हेल्पलाइन 14448 पर शिकायत दर्ज करने का तरीका भी बताया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर श्यामा पटेल समेत अन्य जानकारों ने भी अपने विचार साझा किए।

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Cyber Fraud: साइबर जागरूकता को लेकर सेमिनार, साइबर अपराध से बचाने फाइनेंशियल लैब जल्द होगी शुरू

