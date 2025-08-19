Cyber Fraud: साइबर जागरूकता को लेकर सेमिनार, साइबर अपराध से बचाने फाइनेंशियल लैब जल्द होगी शुरू

एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि साइबर अपराध परंपरागत अपराधों से अलग होते हैं। इनसे बचने के लिए किसी भी लापरवाही से बचना चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि साइबर अपराध होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करें। साइबर सिक्यूरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी ने कहा कि साइबर सुरक्षा से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी चाहिए।