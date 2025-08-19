CG News: अब ऑनलाइन मिलेंगी MLC और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स, जानें पूरी Detail

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने मेडलिपर एंड सीसीटीएनएस माड्यूल तैयार किया है। इसके माध्यम से मेडिकोलीगल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को आसानी से पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्रदेश में सबसे पहले दुर्ग पुलिस के सीसीटीएनएस पोर्टल में अपोलड कर शुरुआत की गई। इसे मेडिको लीगल एक्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है।
दुर्ग कोतवाली, धमधा, नंदिनी और अमलेश्लर थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना की एमएलसी रिपोर्ट को अपलोड किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह पोर्टल पुलिस और सरकारी चिकित्सालयों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से डॉक्टर की जवाबदेही बढ़ जाएगी। एक बार डिजिटल हो गया तो कोई उसे चेंज भी नहीं करा सकेगा। पहले दबाव बनाकर चोट की गंभीरता को आगे पीछे करा लेते थे। अब ऑनलाइन होने से साक्ष्य प्रभावित नहीं होगा। पादर्शिता भी बढ़ जाएगी।
पुलिस ने अधिकारियों ने बताया कि मेडलिपर पोर्टल एक सुरक्षित ऑनलाइन प्रणाली है, जो पुलिस और शासकीय अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करती है। मेडिको लीगल रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। यह क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ एकीकृत है।
इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सालयों और थाना के जांच अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ाना और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को कुशल बनाना है। एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल ने कहा की नवाचार सिस्टम के माध्यम से काम में तीव्रता आएगी। साक्ष्य संग्रहण, कन्विक्शन और सजायाफ्ता में मदद मिलेगी। इसे लेकर दुर्ग पुलिस ऑपरेर्ट्स को प्रशिक्षण भी दे रही है।