CG News: अब ऑनलाइन मिलेंगी MLC और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स, जानें पूरी Detail

दुर्ग कोतवाली, धमधा, नंदिनी और अमलेश्लर थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना की एमएलसी रिपोर्ट को अपलोड किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह पोर्टल पुलिस और सरकारी चिकित्सालयों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से डॉक्टर की जवाबदेही बढ़ जाएगी। एक बार डिजिटल हो गया तो कोई उसे चेंज भी नहीं करा सकेगा। पहले दबाव बनाकर चोट की गंभीरता को आगे पीछे करा लेते थे। अब ऑनलाइन होने से साक्ष्य प्रभावित नहीं होगा। पादर्शिता भी बढ़ जाएगी।