पिता ने स्टंटबाजी पर टोका तो… बेटे ने बेरहमी से पीट-पीटकर की कैंसर पीड़ित बुजुर्ग बाप की हत्या, जानें पूरा मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विक्रम राय (66 वर्ष) और उनके साथी सुनील राय एक ही बाइक पर सवार होकर लिंक रोड कैंप-2 से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक अन्य युवक अपनी बाइक को तेज और लापरवाही से चलाते हुए स्टंट करता नजर आया, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। स्थिति को देखते हुए विक्रम राय ने युवक को सही तरीके से वाहन चलाने की समझाइश दी।