दुर्ग

पिता ने स्टंटबाजी पर टोका तो… बेटे ने बेरहमी से पीट-पीटकर की कैंसर पीड़ित बुजुर्ग बाप की हत्या, जानें पूरा मामला

CG Murder Case: दुर्ग जिले में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक स्टंटबाज युवक ने कैंसर से पीड़ित बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी।

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Jan 08, 2026

बेटे ने बेरहमी से पीट-पीटकर की कैंसर पीड़ित बुजुर्ग बाप की हत्या(photo-patrika)

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक स्टंटबाज युवक ने कैंसर से पीड़ित बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। घटना में बुजुर्ग के साथ मौजूद उनके साथी को भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है।

CG Murder Case: तेज और लापरवाही से बाइक चलाने पर हुआ विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विक्रम राय (66 वर्ष) और उनके साथी सुनील राय एक ही बाइक पर सवार होकर लिंक रोड कैंप-2 से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक अन्य युवक अपनी बाइक को तेज और लापरवाही से चलाते हुए स्टंट करता नजर आया, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। स्थिति को देखते हुए विक्रम राय ने युवक को सही तरीके से वाहन चलाने की समझाइश दी।

समझाइश युवक को पड़ी नागवार, बीच सड़क पर किया हमला

बुजुर्ग की यह बात युवक को नागवार गुजरी और वह गुस्से में आ गया। आरोप है कि युवक ने आगे जाकर विक्रम राय की बाइक रोक ली और उनके साथ गाली-गलौज व विवाद करने लगा। विवाद बढ़ते ही युवक ने हाथ-मुक्कों से विक्रम राय पर हमला कर दिया।

बीच-बचाव करने आए साथी पर भी हमला

जब विक्रम राय के साथी सुनील राय ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। सुनील राय के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने अपने कुछ दोस्तों को भी मौके पर बुला लिया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया।

अस्पताल ले जाने पर बुजुर्ग को मृत घोषित किया गया

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल विक्रम राय को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि विक्रम राय कैंसर से पीड़ित थे, जिससे उनकी हालत पहले से ही कमजोर थी।

आरोपी युवक हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ

घटना की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सघन तलाश अभियान चलाया और कुछ ही समय बाद मुख्य आरोपी सुकांत उर्फ चिरागन सोनकर (19 वर्ष), निवासी लिंक रोड कैंप-2, को हिरासत में ले लिया।

हत्या का मामला दर्ज, आगे की जांच जारी

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / पिता ने स्टंटबाजी पर टोका तो… बेटे ने बेरहमी से पीट-पीटकर की कैंसर पीड़ित बुजुर्ग बाप की हत्या, जानें पूरा मामला

