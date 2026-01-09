CG News: गंदे पानी ने बिगाड़ी सेहत! पीलिया की चपेट में दो वार्ड, नगर पंचायत में मचा हड़कंप...(photo-AI)
CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में दूषित पेयजल के कारण पीलिया फैलने का मामला सामने आया है। बीते करीब एक महीने से दोनों वार्डों में लगातार मरीज मिलने से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नालियों में भरे गंदे पानी के कारण घरों और सार्वजनिक हैंडपंपों के जलस्रोत दूषित हो गए थे। इसके चलते लोगों के घरों में बदबूदार पानी की आपूर्ति शुरू हो गई थी। शुरुआत में इसे व्यक्तिगत स्तर की समस्या माना गया, लेकिन धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में एक जैसे लक्षण दिखाई देने लगे।
सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 20 मरीजों के घर जाकर जांच की। जांच में पाया गया कि अधिकांश परिवार बोरिंग या हैंडपंप के पानी का उपयोग कर रहे थे। एहतियातन वार्ड 15 के एक कॉमन हैंडपंप को बंद कर दिया गया है। वहीं, सभी संदिग्ध जलस्रोतों के पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वार्ड 15 में एक नल कनेक्शन के सामने रहने वाले परिवार के 12 सदस्यों में से तीन लोग पीलिया से पीड़ित पाए गए। आसपास के घरों से भी सैंपल लिए गए हैं, हालांकि वहां अन्य मरीज सामने नहीं आए हैं।
वहीं वार्ड 14 में पहले 12 मरीज सामने आए थे। जांच के बाद एक बोरिंग को बीमारी का कारण मानते हुए तत्काल बंद कर दिया गया। विभाग का दावा है कि वार्ड 14 के सभी मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से उबला हुआ पानी पीने, खुले जलस्रोतों से दूरी बनाए रखने और किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है।
