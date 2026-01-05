5 जनवरी 2026,

सोमवार

दुर्ग

11% कमीशन नहीं दिया तो रोका बिल! SDO का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, ठेकेदार ने कैमरे में कैद की पूरी डील…

Chhattisgarh Bribery Case: अमृत जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत एसडीओ एम.ए. खान पर ठेकेदार से रिश्वत मांगने और लेते हुए कैमरे में कैद होने का आरोप लगा है।

2 min read
दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Jan 05, 2026

SDO का रिश्वत लेते वीडियो वायरल(photo-patrika)

SDO का रिश्वत लेते वीडियो वायरल(photo-patrika)

Chhattisgarh Bribery Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और चौंकाने वाला मामला दुर्ग जिले से सामने आया है। अमृत जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत एसडीओ एम.ए. खान पर ठेकेदार से रिश्वत मांगने और लेते हुए कैमरे में कैद होने का आरोप लगा है। रिश्वत लेते हुए एसडीओ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

Chhattisgarh Bribery Case: बिल पास करने के बदले मांगा 11 प्रतिशत कमीशन

जानकारी के अनुसार, एसडीओ एम.ए. खान ने संबंधित ठेकेदार से हर बिल पास करने के बदले 11 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा कमीशन नहीं देने पर उसके बिल को जानबूझकर रोक दिया गया।

परेशान ठेकेदार ने बनाया वीडियो

बिल अटकने से परेशान ठेकेदार ने एसडीओ को 1 लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत दी। इसी दौरान ठेकेदार ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें एसडीओ को रकम लेते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

वीडियो में स्पष्ट दिख रही रिश्वत की रकम

वायरल वीडियो में एसडीओ एम.ए. खान स्पष्ट रूप से ठेकेदार से पैसे लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के ठोस सबूत दिखाई दे रहे हैं।

ACB ने मांगी जानकारी, स्वतः संज्ञान की तैयारी

फिलहाल इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो को देखते हुए ACB ने स्वतः संज्ञान लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ACB ने दुर्ग जिले के संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी मांगी है।

कार्रवाई की बढ़ी उम्मीद

सूत्रों के मुताबिक, जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित एसडीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Updated on:

05 Jan 2026 01:39 pm

Published on:

05 Jan 2026 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / 11% कमीशन नहीं दिया तो रोका बिल! SDO का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, ठेकेदार ने कैमरे में कैद की पूरी डील…

