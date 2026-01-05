11% कमीशन नहीं दिया तो रोका बिल! SDO का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, ठेकेदार ने कैमरे में कैद की पूरी डील…

Chhattisgarh Bribery Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और चौंकाने वाला मामला दुर्ग जिले से सामने आया है। अमृत जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत एसडीओ एम.ए. खान पर ठेकेदार से रिश्वत मांगने और लेते हुए कैमरे में कैद होने का आरोप लगा है। रिश्वत लेते हुए एसडीओ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।