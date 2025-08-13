CG News: मुर्गा भात खाने और शराब पीने से तीसरे ग्रामीण की भी मौत, अब तक नहीं मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट

CG News: इलाज के दौरान राजमीन बाई और जेल सिंह की मौत हो गई थी। राजाराम की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। इधर, घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। इसके पहले जिन दो ग्रामीणों की मौत हुई थी, उनके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट में ही मौत के सही कारण सामने आएंगे। पुलिस भी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।