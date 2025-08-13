CG News: मुर्गा भात खाने और शराब पीने से तीसरे ग्रामीण की भी मौत, अब तक नहीं मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट

CG News: विकासखंड कोरबा गांव कोरकोमा शिवनगर में मुर्गा भात खाने और शराब पीने से बीमार हुए तीसरे ग्रामीण की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 12 दिन से अस्पताल में जिंगदी और मौत के बीच जूझ रहा था। मृतक का नाम राजाराम उम्र 55 वर्ष है। मंगलवार को राजाराम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अंतिम सांस ली।
इस मामले में दो लोगों की मौत पहले हो चुकी है। बताया जाता है कि 31 जुलाई की शाम कोरकोमा के शिवनगर चौहान पारा में रहने वाले राजाराम चौहान (55 वर्ष) के घर उसका दामाद जेल सिंह पहुंचा था। उस दिन राजाराम मुर्गा लेकर घर आया था। परिवार ने मुर्गा भात बनाया। पड़ोसी राजमीन बाई (60 वर्ष) और अपने पुत्र राजकुमार (30 वर्ष) के साथ पहुंची थी।
राजाराम, उसकी पत्नी चमेली बाई, दामाद जेल सिंह (35 वर्ष) के अलावा पड़ोसी राजमीन और उसके पुत्र राजकुमार ने एक साथ घर में खाना खाया। इसके करीब एक घंटे बाद राजाराम, चमेली, जेलसिंह, राजमीन और राजकुमार की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी होने लगी। देर रात पांच लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया।
CG News: इलाज के दौरान राजमीन बाई और जेल सिंह की मौत हो गई थी। राजाराम की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। इधर, घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। इसके पहले जिन दो ग्रामीणों की मौत हुई थी, उनके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट में ही मौत के सही कारण सामने आएंगे। पुलिस भी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।