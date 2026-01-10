सुनो-सुनो..! इस दिन सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, दुर्ग में हुआ Dry Day का आदेश जारी, जानें Date..

शुष्क दिवस के दौरान दुर्ग जिले में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसमें एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एल.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-2 (क), एफ.एल.-3, 3 (क,ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, सी.एस.-1, सी.एस.-1-ग, एफ.एल.-10 तथा भंडारण भांडागार भिलाई शामिल हैं।