सुनो-सुनो..! इस दिन सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, दुर्ग में हुआ Dry Day का आदेश जारी, जानें Date.. (photo-patrika)
CG Liquor Shop Closed: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को दुर्ग जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेशानुसार इस दिन जिले में संचालित सभी प्रकार की शराब बिक्री एवं परोसने वाली इकाइयों को बंद रखा जाएगा।
शुष्क दिवस के दौरान दुर्ग जिले में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसमें एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एल.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-2 (क), एफ.एल.-3, 3 (क,ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, सी.एस.-1, सी.एस.-1-ग, एफ.एल.-10 तथा भंडारण भांडागार भिलाई शामिल हैं।
प्रशासन ने संबंधित सभी लाइसेंसधारकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री या परोसने की किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि गणतंत्र दिवस की गरिमा बनाए रखने के लिए शुष्क दिवस के नियमों का पालन करें।
बड़ी खबरेंView All
दुर्ग
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग