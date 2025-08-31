तेज रफ्तार का कहर! पोल, डिवाइडर तोड़ते हुए बैटरी दुकान में घुसी कार, लोगों में मचा हड़कंप…

Dhamtari Accident: कार की ठोकर से डिवाइडर, दो बिजली पोल को भी नुकसान हुआ है। कार चालक के खिलाफ न कोई शिकायत हुई न ही पुलिस ने कार्रवाई की। चर्चा है कि एप्रोच के चलते कार चालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोतवाली प्रभारी राजेश मरई ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यदि शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई करेंगे।