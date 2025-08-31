Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

तेज रफ्तार का कहर! पोल, डिवाइडर तोड़ते हुए बैटरी दुकान में घुसी कार, लोगों में मचा हड़कंप…

Dhamtari Accident: कार की ठोकर से डिवाइडर, दो बिजली पोल को भी नुकसान हुआ है। कार चालक के खिलाफ न कोई शिकायत हुई न ही पुलिस ने कार्रवाई की।

धमतरी

Laxmi Vishwakarma

Aug 31, 2025

बैटरी दुकान में घुसी कार (Photo source- Patrika)
बैटरी दुकान में घुसी कार (Photo source- Patrika)

Dhamtari Accident: ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के बाद भी वाहनों की स्पीड पर अंकुश नहीं लग पा रही है। आए दिन वाहनें डिवाइडर पर चढ़ रही है। शुक्रवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर चौक गैरेज लाइन के पास रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हुआ। देर रात एक इनोवा कार तेज रफ्तार से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की ओर से अंबेडकर चौक की ओर जा रही थी।

गैरेज लाइन में टर्निंग के पास इनोवा कार एक अन्य कार को ठोकर मारते हुए बैटरी दुकान में जा घुसी। बैटरी दुकान क्षतिग्रस्त हो गया। कार के भी परखच्चे उड़ गए। कार के सामने का हिस्सा भी बुरी तरह से डैमेज हो गया। ठोकर से कार में लगा एयरबैग खुल गया। हादसे की सूचना मिलते है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार के पास लगी भीड़ को हटाया।

Dhamtari Accident: कार की ठोकर से डिवाइडर, दो बिजली पोल को भी नुकसान हुआ है। कार चालक के खिलाफ न कोई शिकायत हुई न ही पुलिस ने कार्रवाई की। चर्चा है कि एप्रोच के चलते कार चालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोतवाली प्रभारी राजेश मरई ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यदि शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई करेंगे।

ये भी पढ़ें

Huge accident: तेज रफ्तार Sports बाइक माइलस्टोन से टकराई, युवक और किशोरी की मौत, बाइक के हो गए 2 टुकड़े
बलरामपुर
Huge road accident

ये भी पढ़ें

Car accident: Video: तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही 3 लड़कियों को मारी टक्कर, फिर विद्युत खंभे से टकराई, 7 घायल
अंबिकापुर
Car accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 06:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / तेज रफ्तार का कहर! पोल, डिवाइडर तोड़ते हुए बैटरी दुकान में घुसी कार, लोगों में मचा हड़कंप…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.