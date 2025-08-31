तेज रफ्तार का कहर! पोल, डिवाइडर तोड़ते हुए बैटरी दुकान में घुसी कार, लोगों में मचा हड़कंप…

Dhamtari Accident: ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के बाद भी वाहनों की स्पीड पर अंकुश नहीं लग पा रही है। आए दिन वाहनें डिवाइडर पर चढ़ रही है। शुक्रवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर चौक गैरेज लाइन के पास रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हुआ। देर रात एक इनोवा कार तेज रफ्तार से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की ओर से अंबेडकर चौक की ओर जा रही थी।
गैरेज लाइन में टर्निंग के पास इनोवा कार एक अन्य कार को ठोकर मारते हुए बैटरी दुकान में जा घुसी। बैटरी दुकान क्षतिग्रस्त हो गया। कार के भी परखच्चे उड़ गए। कार के सामने का हिस्सा भी बुरी तरह से डैमेज हो गया। ठोकर से कार में लगा एयरबैग खुल गया। हादसे की सूचना मिलते है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार के पास लगी भीड़ को हटाया।
Dhamtari Accident: कार की ठोकर से डिवाइडर, दो बिजली पोल को भी नुकसान हुआ है। कार चालक के खिलाफ न कोई शिकायत हुई न ही पुलिस ने कार्रवाई की। चर्चा है कि एप्रोच के चलते कार चालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोतवाली प्रभारी राजेश मरई ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यदि शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई करेंगे।