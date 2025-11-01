2 नवंबर को धमतरी बंद का आह्वान, भगवान झूलेलाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर सिंधी समाज में नाराज़गी

Dhamtari Bandh (photo source- Patrika)
Dhamtari Bandh: रायपुर निवासी अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल और पूरे सिंधी समाज के प्रति अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद पूरे समाज में आक्रोश फैल गया है। समाज के लोगों ने कुछ दिन पूर्व कोतवाली में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी बढ़ गई है।
इस घटना के विरोध में सिंधी समाज ने 2 नवंबर को धमतरी बंद का आह्वान किया है। समाज के लोगों ने सुबह 10 बजे मकई गार्डन से आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया है। साथ ही समाजजनों से अपील की गई है कि दोपहर 1 बजे तक अपने सभी संस्थान, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखें तथा बड़ी संख्या में रैली में शामिल होकर विरोध दर्ज कराएं।
Dhamtari Bandh: सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यह केवल भगवान झूलेलाल का नहीं बल्कि पूरे समाज की आस्था और सम्मान का सवाल है। जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक विरोध जारी रहेगा। प्रशासन से मांग की गई है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कदम उठाए जाएं।
