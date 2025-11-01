2 नवंबर को धमतरी बंद का आह्वान, भगवान झूलेलाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर सिंधी समाज में नाराज़गी

Dhamtari Bandh: रायपुर निवासी अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल और पूरे सिंधी समाज के प्रति अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद पूरे समाज में आक्रोश फैल गया है। समाज के लोगों ने कुछ दिन पूर्व कोतवाली में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी बढ़ गई है।