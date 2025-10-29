DMF घोटाले में ACB-EOW की रेड से मचा हड़कंप! इन 4 जिलों के ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर जांच जारी

DMF Scam Case: धमतरी जिले में बुधवार सुबह अचानक हलचल मच गई, जब एसीबी/ईओडब्ल्यू की टीम ने एक साथ कुरूद और ग्राम सिर्री में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़ी है। रायपुर से आई चार गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने ठेकेदारी और मटेरियल सप्लायर के रूप में जुड़े अभिषेक त्रिपाठी के ठिकानों पर जांच शुरू की, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं रेड की ये कार्रवाई 4 जिले रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव जिले में जारी है।