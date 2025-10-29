Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

DMF घोटाले में ACB-EOW की रेड से मचा हड़कंप! इन 4 जिलों के ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर जांच जारी

DMF Scam Case: DMF घोटाले में ACB-EOW की रेड से मचा हड़कंप! इन 4 जिलों के ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर जांच जारी

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 29, 2025

ACB/EOW का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)

ACB/EOW का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)

DMF Scam Case: धमतरी जिले में बुधवार सुबह अचानक हलचल मच गई, जब एसीबी/ईओडब्ल्यू की टीम ने एक साथ कुरूद और ग्राम सिर्री में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़ी है। रायपुर से आई चार गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने ठेकेदारी और मटेरियल सप्लायर के रूप में जुड़े अभिषेक त्रिपाठी के ठिकानों पर जांच शुरू की, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं रेड की ये कार्रवाई 4 जिले रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव जिले में जारी है।

DMF Scam Case: अभिषेक त्रिपाठी निवास पर कार्रवाई

आज बुधवार सुबह एसीबी/ईओडब्ल्यू की टीम ने धमतरी जिले के कुरूद और ग्राम सिर्री में एक साथ छापा मारा। रायपुर से आई चार गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने कुरूद के शिक्षक कॉलोनी और ग्राम सिर्री स्थित अभिषेक त्रिपाठी के निवास पर कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। अभिषेक त्रिपाठी का संबंध ठेकेदारी और मटेरियल सप्लायर के कारोबार से बताया जा रहा है। टीम ने सुबह से ही घर और कारोबार से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

DMF Scam Case: सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई माइनिंग (खनन) से जुड़े कारोबारियों, सप्लायरों और ब्रोकरों के नेटवर्क से संबंधित है। टीम के पहुंचते ही क्षेत्र में हलचल मच गई। स्थानीय लोग पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।फिलहाल एसीबी/ईओडब्ल्यू की टीम जांच में जुटी हुई है। किसी भी अधिकारी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / DMF घोटाले में ACB-EOW की रेड से मचा हड़कंप! इन 4 जिलों के ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर जांच जारी

