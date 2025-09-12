Navratri 2025: 1 अक्टूबर को निकलेगी दुर्गा झांकी, अधिकारियों ने समितियों को दिए दिशा-निर्देश

22 सितंबर से शारदीय नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है। मूर्तिकार माता की प्रतिमा बनाने में जुटे हैं। शहर में इस साल10 से 15 फीट तक की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। समितियों की तैयारी भी शुरू हो गई है। दुर्गा समिति बैठक कर प्रतिमा स्थापना, बैंड-धुमाल, सजावट, लाइटिंग आदि की व्यवस्था में जुटे हैं। बंगाली समिति द्वारा भी इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है।