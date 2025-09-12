Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

Navratri 2025: 1 अक्टूबर को निकलेगी दुर्गा झांकी, अधिकारियों ने समितियों को दिए दिशा-निर्देश

Navratri 2025: भव्य झांकी प्रदर्शन 1 अक्टूबर को आयोजित होगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकलेगी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिक निगम द्वारा दुर्गा माता के विसर्जन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है।

धमतरी

Love Sonkar

Sep 12, 2025

दुर्गा झांकी को लेकर समितियों से बैठक (Photo Patrika)

Navratri 2025: दुर्गा विसर्जन एवं झांकी प्रदर्शन को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चतुर्वेदी और अनुविभागीय अधिकारी पीयूष तिवारी की अध्यक्षता में दुर्गा पंडाल समितियों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने आगामी धार्मिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने पंडाल समितियों से आग्रह किया कि सभी निर्धारित समय का पालन करते हुए सहयोग करें।

नगर में भव्य झांकी प्रदर्शन 1 अक्टूबर को आयोजित होगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकलेगी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिक निगम द्वारा दुर्गा माता के विसर्जन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। विसर्जन स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, माइक सेट, पेयजल व्यवस्था, कार्यक्त्रस्म स्थल की साफ-सफाई, विसर्जन कुंड निर्माण, टेबल-कुर्सी की उपलब्धता, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शामिल हैं।

महादेव घाट एवं रूद्री में प्रतिमाओं के सुरक्षित विसर्जन के लिए क्रेन की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने समिति सदस्यों से अपील किया कि वे प्रशासन को सहयोग करें, ताकि दुर्गोत्सव का समापन सौहार्द, शांति एवं अनुशासन के साथ किया जा सके।

15 फीट तक बन रही प्रतिमाएं

22 सितंबर से शारदीय नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है। मूर्तिकार माता की प्रतिमा बनाने में जुटे हैं। शहर में इस साल10 से 15 फीट तक की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। समितियों की तैयारी भी शुरू हो गई है। दुर्गा समिति बैठक कर प्रतिमा स्थापना, बैंड-धुमाल, सजावट, लाइटिंग आदि की व्यवस्था में जुटे हैं। बंगाली समिति द्वारा भी इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है।

मंदिरों में पंजीयन शुरू

नगर की आराध्य देवी विंध्यवासिनी मंदिर, गंगरेल स्थित अंगारमोती मंदिर, शीतला मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, मंदर माई मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योत के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। श्रद्धालु भी ज्योत के लिए पंजीयन कराने मंदिर पहुंच रहे हैं।

