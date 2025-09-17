नहीं रहे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि सुरजीत नवदीप, 6 दशकों की साहित्यिक यात्रा का अंत, 8 काव्य संग्रह की विरासत छोड़ी…

पीजी कालेज के पूर्व प्राचार्य डॉ चंद्रशेखर चौबे, स्वर्गधाम सेवा समिति के महासचिव अशोक पवार, डॉ सरिता दोशी, कामिनी कौशिक, भूपेन्द्र सोनी ने बताया कि उनका निधन काव्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका अचानक इस तरह चले जाना साहित्य का चमकता सितारा टूट जाने के समान है। उनकी रचनाएं आम जन-जीवन से जुड़ी होती थी। उनके हास्य व्यंग्य कविताओं में लोगों के लिए संदेश छिपा होता था। साहित्य के क्षेत्र में पूरे देश में धमतरी सहित छत्तीसगढ़ को सुरजीत सर ने पहचान दिलाई। वे टाइम के एकदम पाबंद थे। हर कार्यक्रम में निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते थे।