सरकार ने बढ़ाई पंजीकरण की आखिरी तारीख, किसान अब 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, किसानों को एक विशिष्ट पहचान पत्र (आईडी) मिलता है। इस पहचान पत्र के माध्यम से किसान सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में कोई परेशानी न हो। सरकार ने 2025 के खरीफ सीजन में 300 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। अक्टूबर तक ऋण वितरण शुरू हो जाएगा। अब तक कुल 265 करोड़ 90 लाख 95 हजार रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसमें 200 करोड़ 30 लाख 83 हजार रुपये नकद और 65 करोड़ 60 लाख 12 हजार रुपये सामग्री शामिल है।