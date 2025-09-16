Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

CRPF Recruitment 2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सीआरपीएफ में 300 पदों पर होगी भर्ती, 14 नवंबर तक चलेगा पंजीकरण

CRPF Recruitment 2025: सुकमा और बीजापुर जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कुल 300 पदों पर भर्ती की जाएगी।

सुकमा

Khyati Parihar

Sep 16, 2025

Job Alert
Job Alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)

CRPF Recruitment 2025: सुकमा और बीजापुर जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कुल 300 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे इन जिलों के युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा।

जारी जानकारी के अनुसार, इन 300 पदों में 255 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 45 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। सुकमा जिले के लिए 129 पुरुष और 23 महिला यानी कुल 152 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं बीजापुर जिले के लिए 126 पुरुष और 22 महिला यानी कुल 148 पदों पर भर्ती होगी।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय, शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर होगी भर्ती
रायपुर
CG Government Job

CRPF Recruitment 2025: भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 से

भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 से की जाएगी और यह 14 नवम्बर 2025 तक चलेगी। इस अवधि में अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग, आवेदन पत्र प्राप्त करना, पंजीकरण और रोल नंबर जारी करने की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। भर्ती के लिए सुकमा जिले में पुलिस लाइन पुसामीपारा (धानमंडी के पास) सुकमा को स्थल बनाया गया है। वहीं बीजापुर जिले के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन फुटबॉल स्टेडियम, शिक्षा नगरी बीजापुर में किया जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी) का आयोजन 21 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2025 तक किया जाएगा। सीआरपीएफ द्वारा बताया गया कि इस भर्ती से स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बलों में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे उन्हें न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि देशसेवा का अवसर भी प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को समय पर स्थल पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

Job Placement: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 12 सितंबर को लग रहा प्लेसमेंट कैंप, इतनी होगी सैलरी
बलोदा बाज़ार
Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12 सितबर को प्लेसमेंट कैप का आयोजन, इतनी होगी सैलरी

