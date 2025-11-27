Farmers Protest: 36 गांव के किसानों का फूटा गुस्सा, इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टेट हाइवे में किया चक्काजाम

संषर्घ समिति के अध्यक्ष नरेश मांझी, श्रीधन सोम, संतोष नेताम, धर्मेन्द्र बिसेन ने कहा कि 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी शुरू हो गई है। वनग्राम के किसानों को धान बेचने में कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का रकबा शो नहीं हो रहा है, तो किसी किसान का पंजीयन में दिक्कत है। पंजीयन में गड़बड़ी समेत अन्य व्यवहारिक कारणों से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी के चलते चक्काजाम किया गया।