महानदी में बाढ़: ताबड़तोड़ बारिश से गंगरेल बांध लबालब, 8 गेट खोले, 72 गांव में मंडराया खतरा, चेतावनी जारी

Gangrel Dam: धमतरी कैचमेंट एरिया में हो रही झमाझम बारिश से इस सीजन में पहली बार गंगरेल बांध के 8 गेट खोलकर 55000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। शाम 7 बजे की स्थिति में गंगरेल बांध में 26724 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। ( CG Heavy Rain ) महानदी में भारी मात्रा में पानी छोडऩे के कारण नदी से लगे 72 गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गंगरेल बांध अब 99.49 फीसदी भर गया है। बांध में 32.016 टीएमसी पानी है।