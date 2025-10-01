मानसून की वापसी… अगले 7 दिन तक इस जिले में भयंकर बारिश का अलर्ट! कब होगी मानसून की विदाई? जानें डेट

हर साल अगस्त व सितंबर के झमाझम बारिश से कम से कम एक बार शिवरीनारायण के हसदेव नदी के ऊपर पानी बहता है। 2022 में तीन बार शबरी पुल के ऊपर पानी चला गया था। इससे शिवरीनारायण व चंद्रपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन इस बार एक बार भी शबरी पुल के पुल पानी पहुंचा। माने बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई। अगस्त व सितंबर में झमाझम बारिश से पूरे जिले को जलमग्न हो गई थी, इस बार नदी, नाला, तालाब लबालब हो गए। खेत में सप्ताह भर से ज्यादा समय तक पानी रहा। इससे किसानों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा।