CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा

शहर के वार्डों में दिवाली की रात गौरा कलशा श्रृंगार करने की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की भव्य और आकर्षक बारात निकाली जाएगी। इसकी तैयारी में आदिवासी समाज के लोग जुटे हैं। शहर के हटकेशर, मकेश्वर वार्ड, कोष्टापारा वार्ड समेत विभिन्न वार्डों में गौरा-गौरी की बारात निकाली जाएगी। ग्राम लोहरसी आदिवासी समाज के अध्यक्ष नरेश उइके, उपाध्यक्ष डिगेश्वर सलाम, मिलेन्द्र कुमार नेताम, सविता नेताम ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात गौरी-गौरा की बारात निकाली जाएगी। 22 अक्टूबर की सुबह गौरी-गौरा विसर्जन पश्चात गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाएगा।