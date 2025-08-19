Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

17 साल बाद गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ, छात्राओं की सूची जारी, 20 सीट और बढ़ाने की तैयारी…

CG Girls Hostel: धमतरी जिले में बीसीएस शासकीय पीजी कालेज में १७ साल के इंतजार के बाद सोमवार को 20 सीटर कन्या छात्रावास का शुभारंभ हुआ।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Aug 19, 2025

17 साल बाद गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ(photo-patrika)

CG Girls Hostel: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बीसीएस शासकीय पीजी कालेज में १७ साल के इंतजार के बाद सोमवार को 20 सीटर कन्या छात्रावास का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के साथ ही प्रवेशित छात्राओं की सूची भी जारी हो गई है। प्रवेश में धमतरी के दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को प्राथमिकता मिली है।

नगरी, कांकेर की छात्राओं को भी प्रवेश मिला है। उल्लेखनीय है कि 17 साल से बंद छात्रावास को लेकर पत्रिका ने समय-समय पर खबर प्रकाशित कर प्रशासन के संज्ञान में लाया। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो महीने पूर्व कालेज का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उनके निर्देश पर छात्रावास शुरू करने की तैयारी हुई।

ये भी पढ़ें

17 साल से बंद इस गर्ल्स हॉस्टल की क्या थी वजह? इस वर्ष फिर से खुलेगा दरवाजा…
धमतरी
17 साल से बंद इस गर्ल्स हॉस्टल की क्या थी वजह?(photo-patrika)

CG Girls Hostel: फिलहाल भोजन की व्यवस्था छात्राएं खुद करेंगी

शुभारंभ अवसर पर पहुंचे कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में 20 सीट की व्यवस्था है। इसे 40 सीट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले से बाहर से आने वाली छात्राओं के लिए यह सुविधा बड़ी राहत प्रदान करेगी। कलेक्टर ने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि आज के समय में पढ़ाई के साथ-साथ कोई न कोई हुनर सीखना भी आवश्यक है।

जिला प्रशासन युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कई कार्यक्रम संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि छात्राएं अपनी अभिरुचि और बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण लेकर रोजगार की दिशा में मजबूत कदम उठा सकती हैं। दो-तीन माह के बाद जोमैटो, पेटीएम, फोन-पे और मैक्रोसाफ्ट आदि कंपनियों के एक्जीक्यूटिव को आमंत्रित कर बच्चों का प्लेसमेंट या इंटर्नशिप कराएंगे।

12 घंटे बंद रहेगा रास्ता

फिलहाल 200 बच्चों के प्लेसमेंट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस दौरान प्राचार्य डॉ. विनोद पाठक, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष सतीश पवार, प्रोफेसर आदि उपस्थित थे। गर्ल्स हास्टल शुरू होने के बाद अब कालेज से गुजरा आम रास्ता 12 घंटे बंद रहेगा।

प्राचार्य डॉ वीके पाठक ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कालेज से गुजरा आम रास्ता बंद रहेगा। 8 सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस से महिला होमगार्ड दिलाने की मांग भी की गई थी। 2 महिला होमगार्ड देने की स्वीकृति भी मिल गई है। छात्राओं के भोजन के लिए कैंटिन से व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसकी राशि फिलहाल छात्राओं को देनी पड़ेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 01:08 pm

Published on:

19 Aug 2025 01:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / 17 साल बाद गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ, छात्राओं की सूची जारी, 20 सीट और बढ़ाने की तैयारी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.