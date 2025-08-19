17 साल बाद गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ, छात्राओं की सूची जारी, 20 सीट और बढ़ाने की तैयारी…

प्राचार्य डॉ वीके पाठक ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कालेज से गुजरा आम रास्ता बंद रहेगा। 8 सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस से महिला होमगार्ड दिलाने की मांग भी की गई थी। 2 महिला होमगार्ड देने की स्वीकृति भी मिल गई है। छात्राओं के भोजन के लिए कैंटिन से व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसकी राशि फिलहाल छात्राओं को देनी पड़ेगी।