CG News: प्रदेश के हर गांव में बने समरसता भवन, आम लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

समरसता भवन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह लोगों को शादी-ब्याह, सामाजिक सम्मेलन, धार्मिक आयोजन समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुलभ और किफायती जगह मिलेगी। कई गरीब परिवार जो महंगे मैरिज हॉल या निजी भवन किराए पर लेने में सक्षम नहीं होते, उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी। समाजसेवी नूतन साहू का कहना है, अब गांवों में अलग-अलग समुदायों के लिए सामुदायिक भवन की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ एक समुदाय को ही फायदा होता है और बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। अगर समरसता भवन बनेगा, तो इससे सभी समुदायों को समान रूप से फायदा होगा। भाईचारा बढ़ेगा और भेदभाव खत्म होगा।