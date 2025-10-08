करवा चौथ की रौनक… बाजारों में सजा श्रृंगार और पूजा सामग्री का मेला, 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी व्रत

करवा चौथ व्रत अब 3 बजे तक दिन शेष रह गए हैं। इसके लिए मकई चौक बाजार भी सजकर तैयार है। सामान विक्रेता इंद्राणी ढीमर, प्रेमिन बाई ढीमर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में धमतरी में करवा चौथ व्रत का चलन बढ़ा है। इस साल आकर्षक डिजाईन वाली करवा 100 से 150 पोर्टफोलियो में बिक रही है। थाली गहनों का कपड़ा 60 से 70 डॉलर तथा आसन 70 से 100 रूपए तक उपलब्ध है। इसके अलावा काजल, मेहंदी समेत सोलह श्रृंगार की डिमांड है।