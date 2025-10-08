Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

करवा चौथ की रौनक… बाजारों में सजा श्रृंगार और पूजा सामग्री का मेला, 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी व्रत

Karva Chauth 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में करवा चौथ का व्रत इस साल 10 अक्टूबर को दो शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इस दिन पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 08, 2025

करवा चौथ की रौनक... बाजारों में सजा श्रृंगार और पूजा सामग्री का मेला, 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी व्रत(photo-patrika)

करवा चौथ की रौनक... बाजारों में सजा श्रृंगार और पूजा सामग्री का मेला, 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी व्रत(photo-patrika)

Karva Chauth 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में करवा चौथ का व्रत इस साल 10 अक्टूबर को दो शुभ संयोग में मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों की मानें तो करवा चौथ के दिन वैदिक पंचांग के अनुसार सिद्धि योग और शिववास योग बन रहा है। इस दिन पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी।

विप्र विद्ववत परिषद के मीडिया प्रभारी पंडित राजकुमारी तिवारी, श्रीकांत तिवारी ने बताया कि आश्विन माह के बाद कार्तिक माह की शुरूवात होती है। इस माह में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

Karva Chauth 2025: 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी करवा चौथ व्रत

देव पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। देव पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाया गया। चतुर्थी तिथि का समापन दस अक्टूबर की शाम को हो रहा है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात्रि 10.45 बजे प्रारंभ होगी। 10 अक्टूबर को शाम 7.38 बजे समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 10 अक्टूबर को रखा गया।

करवा चौथ व्रत अब 3 बजे तक दिन शेष रह गए हैं। इसके लिए मकई चौक बाजार भी सजकर तैयार है। सामान विक्रेता इंद्राणी ढीमर, प्रेमिन बाई ढीमर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में धमतरी में करवा चौथ व्रत का चलन बढ़ा है। इस साल आकर्षक डिजाईन वाली करवा 100 से 150 पोर्टफोलियो में बिक रही है। थाली गहनों का कपड़ा 60 से 70 डॉलर तथा आसन 70 से 100 रूपए तक उपलब्ध है। इसके अलावा काजल, मेहंदी समेत सोलह श्रृंगार की डिमांड है।

सरगी का सेवन करना अनिवार्य

करवा चौथ व्रत में कई नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। करवा चौथ व्रत शुरू करने के पहले महिलाओं को सुबह उठकर सरगी का सेवन करना अनिवार्य है। यह सरगी महिलाओं को उनकी सास द्वारा दिया जाता है। इस दिन नाखून कटाने समेत कई कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। दिनभर निर्जला व्रत रखकर शाम को करवा माता की पूजा कर रात में चंद्रदेव के दर्शन कर अर्ध्य देकर अपने पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत तोड़ना होता है।

इस तरह हुई थी करवा चौथ की शुरुआत

प्रचलित कथाओं के अनुसार करवा चौथ का सबसे पहले उपवास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में वरण करने के लिए रखा था। इससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार देव-दानव युद्ध के समय अपने पति की दीर्घायु के लिए ब्रह्मदेव के कहने पर देवियों ने करवा चौथ का व्रत किया था। तब से करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / करवा चौथ की रौनक… बाजारों में सजा श्रृंगार और पूजा सामग्री का मेला, 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी व्रत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा…

CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा...(photo-patrika)
धमतरी

80 हजार सदस्यों पर खतरा! 5 बार मौका मिलने के बाद भी नहीं कराया e-KYC, अब अटक सकता है लाभ…

80 हजार सदस्यों पर खतरा! 5 बार मौका मिलने के बाद भी नहीं कराया e-KYC, अब अटक सकता है लाभ...(photo-patrika)
धमतरी

महानदी में बाढ़: ताबड़तोड़ बारिश से गंगरेल बांध लबालब, 8 गेट खोले, 72 गांव में मंडराया खतरा, चेतावनी जारी

Gangrel Dam
धमतरी

CG Murder Case: मामूली बात पर चाबी से वार कर की थी हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास, जानिए क्या है मामला

धमतरी

CG News: 72 गांव में हाई अलर्ट जारी… गंगरेल से महानदी में छूटा 55 हजार क्यूसेक पानी, सभी 14 गेट खुलने की संभावना

गंगरेल से महानदी में छूटा 55000 क्यूसेक पानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.