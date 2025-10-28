Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी…

CG Fraud News: धमतरी जिले में पैसा डबल करने के लालच में धमतरी जिले के 94000 से अधिक निवेशकों ने 24 अलग-अलग चिटफंड कंपनियों में करीब 2.47 अरब रूपए का निवेश किया।

Shradha Jaiswal

Oct 28, 2025

चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी...(photo-patrika)

चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी...(photo-patrika)(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पैसा डबल करने के लालच में धमतरी जिले के 94000 से अधिक निवेशकों ने 24 अलग-अलग चिटफंड कंपनियों में करीब 2.47 अरब रूपए का निवेश किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश सरकार के कार्यकाल में राशि वापसी के लिए आवेदन मंगाया गया।

निवेशकों में रकम वापस की उम्मीद जागी और अधिकांश ने आवेदन भी किया। 5 साल में अब तक सिर्फ 3660 निवेशकों के ही रकम वापस हो पाए। अब फिर से निवेशक रकम वापसी के लिए भटक रहे हैं।

CG Fraud News: इनकी हो चुकी है गिरफ्तारी

जिले के 1.59 लाख निवेशकों ने रकम वापसी के लिए आवेदन जमा किया था। कुल 24 चिटफंड कंपनियों में से मिलियन माइन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की परिसम्पत्ति नीलामी कर 2.15 करोड़ रूपए की राशि 3660 लोगों के खातों में राशि जमा कराई गई। यह राशि कंपनी की ग्राम कोड़ेबोड़ पटवारी हल्का नंबर 33 में स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 33, रकबा 11.290 हेक्टर भूमि को बेचकर २ करोड़ 15 लाख 15 हजार रूपए दी गई।

पिछले 4 साल से 7 कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम करने एनओसी के लिए प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। जबकि कई कंपनियों का प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। इधर राशि वापसी में होने में हो रही लेटलतीफी को लेकर निवेशक समेत अभिकर्ताओं में रोष पनपने लगा है। समाधान शिविर में भी निवेशकों ने राशि वापसी की मांग को लेकर आवेदन किया था, लेकिन इन प्रकरणों की कोई सुनवाई नहीं हुई।

नगरी में सर्वाधिक निवेशक

तहसील निवेशकों की संख्या राशि

धमतरी 23077586478274

कुरुद 3387 371610 सुपरवाइज़र

भखारा 16596 69621342

मगरलोड 14909 243778861

नगरी 2763157825624

कुल संख्या 94,600 2,47,63,45,101

सीएम से मिलकर करेंगे मांग

पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में जीएन गोल्ड कंपनी के शैलेंद्र बन गोस्वामी ग्राम मरौद, खेमेंद्र बोपचे आमगांव गोंदिया, बलजीत शर्मा जिंद हरियाणा, देवेश उर्फ दिवेश कुमार बजाज पश्चिम विहार नई दिल्ली, देव्यानी कंपनी के रमेश चौधरी ग्वालियर, एचबीएन कंपनी के अमनदीप सिंह नई दिल्ली, चंदन साहू खिसोरा, सांई प्रसाद कंपनी के वंदना भापकर, बाला साहब भापकर, महानदी कंपनी के यशवंत सोनकर, चित्रसेन साहू, हेमंत देवांगन आदि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के दर्जनभर से ज्यादा मैनेजर और डायरेक्टर अब भी फरार है।

निवेशक लक्ष्मीकांत गजेन्द्र, अशोक साहू, भोजराम कुंभकार, मोरध्वज कुंभकार, विजय पांडेय ने बताया कि जिले में अकेले महानदी चिटफंड कंपनी ने 5 हजार निवेशकों से करीब 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। छग अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के अध्यक्ष गगन कुंभकार, ईश्वर पटेल ने कहा कि राशि वापसी को लेकर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जल्द ही राशि वापसी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रदेशस्तरीय बैठक के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके लिए संगठन के लोगों से चर्चा भी हो चुकी है।

Oct 28, 2025

28 Oct 2025 04:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी…

