चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी…

पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में जीएन गोल्ड कंपनी के शैलेंद्र बन गोस्वामी ग्राम मरौद, खेमेंद्र बोपचे आमगांव गोंदिया, बलजीत शर्मा जिंद हरियाणा, देवेश उर्फ दिवेश कुमार बजाज पश्चिम विहार नई दिल्ली, देव्यानी कंपनी के रमेश चौधरी ग्वालियर, एचबीएन कंपनी के अमनदीप सिंह नई दिल्ली, चंदन साहू खिसोरा, सांई प्रसाद कंपनी के वंदना भापकर, बाला साहब भापकर, महानदी कंपनी के यशवंत सोनकर, चित्रसेन साहू, हेमंत देवांगन आदि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के दर्जनभर से ज्यादा मैनेजर और डायरेक्टर अब भी फरार है।