CG Crime: ज्वेलर्स में हुए गोली कांड में मिली बड़ी सफलता, नागपुर रायगढ़ से हुई गिरफ़्तारी, एक आरोपी अभी भी फरार

पेशेे से ट्रक ड्रायवर आरोपियों ने लूट की फुलप्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। घटना के बाद नहर से बायपास होते दोनों आरोपी भखारा की ओर भाग गए। पुलिस ने शुरूवाती जांच में 150 से अधिक फुटेज कलेक्ट कर रखे थे, लेकिन सस्पेक्ट की पहचान नहीं कर पाए। इसके बाद पुलिस ने जीरो से फुटेज का रिवीजन किया। टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित कर रूट की पहचान की। अन्य राज्यों की पुलिस की मदद से सस्पेक्ट की पहचान हुई। इसके बाद आरोपियों की तलाश के लिए 3 राज्यों तक टीम ने खाक छाना। शातिर लुटेरों ने तकनीकी साक्ष्य से बचने के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं किया। धमतरी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और 194 दिन के अथक प्रयास से आरोपियों को गिरतार कर पाई।