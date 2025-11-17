CG Ration Card: सर्वर में दिक्कत होने से बढ़ी समस्या, नए साफ्टवेयर में भी नहीं सुधर रही राशन कार्ड की त्रुटि, लोग हुए परेशान,

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना शुरू की गई है। इसके तहत पात्रता रखने वाले करीब 2.58 लाख से अधिक हितग्राहियों को बीपीएल राशन कार्ड प्रदान किया गया है। इमसें सदस्य संख्या के आधार पर हितग्राहियों को चावल, शक्कर और मिट्टी तेल का वितरण किया जा रहा है, लेकिन कई राशन कार्ड ऐसे हैं, जिसमें सदस्यों का नाम, पिता का नाम समेत कई अन्य त्रुटियां हैं। ऐसे में राशन कार्ड का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है।