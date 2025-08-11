11 अगस्त 2025,

सोमवार

धमतरी

दिसंबर 2025 तक 1.8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य, रिचार्ज से बिल भुगतान का ट्रायल शुरू

CG Smart Meter: धमतरी जिले में संभाग में स्मार्ट मीटर लगाने का काम 80 प्रतिशत हो चुका है। पूर्व में मार्च-2025 तक मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया था।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2025

दिसंबर 2025 तक 1.8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य(photo-patrika)
दिसंबर 2025 तक 1.8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य(photo-patrika)

CG Smart Meter: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में संभाग में स्मार्ट मीटर लगाने का काम 80 प्रतिशत हो चुका है। पूर्व में मार्च-2025 तक मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अब दिसंबर-2025 तक 1 लाख 8 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। अब तक 92 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। बिजली कार्यालय में जून महीने से रिचार्ज बिजली बिल का ट्रायल भी शुरू हो गया है। इसकी रिपोर्ट भी उच्चाधिकारियों को की जा रही है।

CG Smart Meter: 80 प्रतिशत घर-दुकानों में स्मार्ट मीटर

बिजली विभाग के ईई एपी सोनी ने बताया कि धमतरी संभाग में कुल 1.38 लाख उपभोक्ता है। इसमें 84526 घेरलू उपभोक्ता हैं। स्मार्ट मीटर घर और निजी संस्थानों में लगाया जाना है। स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य बिजली चोरी पर अंकुश लगाना, उपभोक्ताओं को डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। स्मार्ट मीटर एक डिजिटल मीटर है।

ये भी पढ़ें

Smart meter: स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी, 87349 हजार वसूला जुर्माना, केस दर्ज
रायपुर
Smart meter: स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी, 87349 हजार वसूला जुर्माना, केस दर्ज

मोबाइल में लगने वाले सिम कार्ड की तरह ही इसमें चिप लगा हुआ है। मीटर लगाने के लिए जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में 10 से अधिक टीमें काम कर रही है। स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही संबंधित उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिससे बाद में रिचार्ज करने, किसी प्रकार की समस्या होने पर उपभोक्ता आसानी से इसकी शिकायत बिजली विभाग में कर सके।

खपत की जानकारी सीधे ले सकेंगे

अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते वर्तमान में मैनुअल पद्धति से ही मीटर रीडिंग किया जा रहा है। लक्ष्य पूरा होने के पश्चात विभाग द्वारा एप भी लांच किया जाएगा। इसके माध्यम से उपभोक्ता सीधे रिचार्ज कर पैसों और समय की बचत कर सकेंगे।

यही नहीं प्रत्येक महीने होने वाले बिजली की खपत, ऊर्जा चार्ज समेत अन्य चार्जाें की जानकारी सीधे ही वे अपने मोबाइल में एप के माध्यम से देख सकेंगे। एक तरह से बिजली बिल का भुगतान, शिकायत और अन्य समस्याओं का निदान पूरी पारदर्शी तरीके से हो सकेगी।

11 Aug 2025 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / दिसंबर 2025 तक 1.8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य, रिचार्ज से बिल भुगतान का ट्रायल शुरू

