दिसंबर 2025 तक 1.8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य, रिचार्ज से बिल भुगतान का ट्रायल शुरू

CG Smart Meter: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में संभाग में स्मार्ट मीटर लगाने का काम 80 प्रतिशत हो चुका है। पूर्व में मार्च-2025 तक मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अब दिसंबर-2025 तक 1 लाख 8 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। अब तक 92 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। बिजली कार्यालय में जून महीने से रिचार्ज बिजली बिल का ट्रायल भी शुरू हो गया है। इसकी रिपोर्ट भी उच्चाधिकारियों को की जा रही है।