CG News: नहर किनारे मिली बच्ची को अस्पताल में मिल रहा दुलार, मां का फर्ज अदा कर रही नर्स

जिला अस्पताल में पहुंचे नए मेहमान का यहां की नर्स मां की तरह देखभाल कर रही है। 3 शिफ्ट में यहां नर्सों की ड्यूटी लगती है। तीनों शिफ्ट में यहां के नर्स मां का फर्ज अदा कर रही है। इधर 48 घंटे बीतने के बाद भी बच्ची के परिजनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। बच्ची की अस्पताल से छुट्टी होने के बाद बाल कल्याण समिति इसे दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौपेगा। इसके बाद नियमों के तहत बच्ची को गोद देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।