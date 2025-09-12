CG News: नहर किनारे मिली बच्ची को अस्पताल में मिल रहा दुलार, मां का फर्ज अदा कर रही नर्स

CG News: जन्म से कुछ ही दिन बाद जिले के भेंडरी नहर किनारे नवजात बच्ची को कुछ निर्दयी लोग छोड़कर भाग गए। बच्ची को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में रखा गया है। यहां बच्ची को खूब दुलार मिल रहा है। जन्म देने वाली मां ने भले ही अकेला छोड़ दिया, लेकिन अस्पताल में उसे सीने से लगाकर दुलार देने वाली अनेक माएं मिल गई हैं। कुछ माएं बच्ची को दूध भी पिला रहीं।
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ रविकिरण शिंदे ने बताया कि बच्चे को हर दो घंटे में दूध पिला रहे हैं। वार्ड में भर्ती कुछ शिशुओं की माताएं नवजात बच्ची को भी दूध पिला रहीं हैं। जरूरत पड़ने पर फार्मूला दूध भी दे रहे हैं। बच्ची हमें बुधवार को मिली है। हालत सुधर गई है। अब वह स्वस्थ है। अभी 5-5 एमएल दूध दे रहे हैं।
बच्ची को कटोरी-चम्मच से दूध पिला रहे हैं। बच्ची का डोज बढ़ने पर ज्यादा मदर फिडिंग की जरूरत पड़ सकती है। बच्ची को एंटीबायोटिक दवा के साथ जरूरी दवाएं दे रहे हैं।
जिला अस्पताल में पहुंचे नए मेहमान का यहां की नर्स मां की तरह देखभाल कर रही है। 3 शिफ्ट में यहां नर्सों की ड्यूटी लगती है। तीनों शिफ्ट में यहां के नर्स मां का फर्ज अदा कर रही है। इधर 48 घंटे बीतने के बाद भी बच्ची के परिजनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। बच्ची की अस्पताल से छुट्टी होने के बाद बाल कल्याण समिति इसे दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौपेगा। इसके बाद नियमों के तहत बच्ची को गोद देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।