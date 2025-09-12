Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

CG News: नहर किनारे मिली बच्ची को अस्पताल में मिल रहा दुलार, मां का फर्ज अदा कर रही नर्स

CG News: अस्पताल में पहुंचे नए मेहमान का यहां की नर्स मां की तरह देखभाल कर रही है। 3शिफ्ट में यहां नर्सों की ड्यूटी लगती है। तीनों शिफ्ट में यहां के नर्स मां का फर्ज अदा कर रही है।

धमतरी

Love Sonkar

Sep 12, 2025

CG News: नहर किनारे मिली बच्ची को अस्पताल में मिल रहा दुलार, मां का फर्ज अदा कर रही नर्स
अस्पताल में नवजात बच्ची (Photo Patrika)

CG News: जन्म से कुछ ही दिन बाद जिले के भेंडरी नहर किनारे नवजात बच्ची को कुछ निर्दयी लोग छोड़कर भाग गए। बच्ची को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में रखा गया है। यहां बच्ची को खूब दुलार मिल रहा है। जन्म देने वाली मां ने भले ही अकेला छोड़ दिया, लेकिन अस्पताल में उसे सीने से लगाकर दुलार देने वाली अनेक माएं मिल गई हैं। कुछ माएं बच्ची को दूध भी पिला रहीं।

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ रविकिरण शिंदे ने बताया कि बच्चे को हर दो घंटे में दूध पिला रहे हैं। वार्ड में भर्ती कुछ शिशुओं की माताएं नवजात बच्ची को भी दूध पिला रहीं हैं। जरूरत पड़ने पर फार्मूला दूध भी दे रहे हैं। बच्ची हमें बुधवार को मिली है। हालत सुधर गई है। अब वह स्वस्थ है। अभी 5-5 एमएल दूध दे रहे हैं।

बच्ची को कटोरी-चम्मच से दूध पिला रहे हैं। बच्ची का डोज बढ़ने पर ज्यादा मदर फिडिंग की जरूरत पड़ सकती है। बच्ची को एंटीबायोटिक दवा के साथ जरूरी दवाएं दे रहे हैं।

जिला अस्पताल में पहुंचे नए मेहमान का यहां की नर्स मां की तरह देखभाल कर रही है। 3 शिफ्ट में यहां नर्सों की ड्यूटी लगती है। तीनों शिफ्ट में यहां के नर्स मां का फर्ज अदा कर रही है। इधर 48 घंटे बीतने के बाद भी बच्ची के परिजनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। बच्ची की अस्पताल से छुट्टी होने के बाद बाल कल्याण समिति इसे दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौपेगा। इसके बाद नियमों के तहत बच्ची को गोद देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 01:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: नहर किनारे मिली बच्ची को अस्पताल में मिल रहा दुलार, मां का फर्ज अदा कर रही नर्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.