Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date

Vivah Muhurat 2025: 1 नवंबर को सुबह 9.11 बजे से देवउठनी एकादशी शुरू हो रही है। 2 नवंबर को सुबह 7.31 बजे तक एकादशी तिथि है।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date(photo-patrika)

Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date(photo-patrika)

Vivah Muhurat 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देवउठनी पर्व को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्ववत परिषद के मीडिया प्रभारी पंडित राजकुमार तिवारी ने बताया कि किसी भी पर्व को उदयातिथि के मनाने का शास्त्रीय विधान है। 1 नवंबर को सुबह 9.11 बजे से देवउठनी एकादशी शुरू हो रही है। 2 नवंबर को सुबह 7.31 बजे तक एकादशी तिथि है।

इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी इसलिए 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इस दिन भगवान विष्णु चार माह के निंद्रा के बाद जागेंगे। गोधुली बेला में घंटा, शंख की ध्वनि के बीच भगवान विष्णु को जगाया जाएगा। तुलसी चबूतरे में गन्ने का मंडप सजाकर सालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह कराया जाएगा। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों पर लगा ब्रेक हट जाता है।

Vivah Shubh Muhurat 2025: नवंबर में विवाह के लिए 14 शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी पर्व के दिन से ही वैवाहिक कार्यों का द्वार खुल जाता है। नवंबर-दिसंबर में कुल 17 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। नवंबर में 2,3,6, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 30 को विवाह के लिए मुहूर्त है। इसी तरह दिसंबर में 4, 5, 6 को शुभ मुहूर्त है। इसके बाद खरमास शुरू हो जाएगा।

खरमास शुरू होने से विवाह के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। ज्योतिष के अनुसार 15 दिसंबर से सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। खरमास में विवाह, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा।

इन मुहूर्त में कर सकते हैं तुलसी पूजा

ब्रह्म मुुहूर्त : सुबह 4.50 बजे से शाम 5.41 तक

विजय मुुहूर्त: दोपहर 1.55 बजे से 2.39 बजे तक

गोधूली बेला: शाम 5.36 बजे से 6.02 बजे तक

निशिता मुहूर्त: रात 11.39 बजे से रात 12.31 बजे तक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 02:40 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Vivah Muhurat 2025: नवंबर-दिसंबर में विवाह के 17 शुभ मुहूर्त, 7 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, जानें Date

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन…

धान खरीदी लक्ष्य पर बड़ा संकट! अंतिम दिन तक 3000 से अधिक किसानों का नहीं हुआ पंजीयन...(photo-patrika)
धमतरी

DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त…

DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त...(photo-patrika)
धमतरी

अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, समाजजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला?

अमित बघेल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

DMF घोटाले में ACB-EOW की रेड से मचा हड़कंप! इन 4 जिलों के ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर जांच जारी

ACB/EOW का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)
धमतरी

25 वर्षों में सशक्त नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़… महिलाओं और बच्चों के विकास की प्रेरक कहानी

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.