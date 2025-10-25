Vivah Shubh Muhurat 2025: चार महीने बाद 1 नवंबर को निंद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, विवाह के लिए खुलेंगे 17 शुभ मुहूर्त…

देवउठनी एकादशी पर्व से विवाह के लिए कुल 17 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। नवंबर में 2,3., 6, 8, 12, 13, 6, 17, 8, 21, 22, 30, 25, 30 तारीख तक विवाह के लिए निमंत्रण है। इसी तरह दिसंबर में 4, 5, 6, तक शुभ है। इसके बाद खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास शुरू होने से विवाह के लिए लंबी यात्रा करनी होगी। ज्योतिष के अनुसार 15 दिसंबर से सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। खरमास में विवाह समेत जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्यों पर फिर से ब्रेक लग जाएगा।