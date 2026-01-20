नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी उपलब्धि, सरेंडर महिला नक्सली की निशानदेही पर हथियार जब्त

Naxal Operation: धमतरी जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान असरदार तरीके से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्चिंग कर रही है और कार्रवाई करने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत कर रही है। इसी क्रम में, जनवरी 2026 में सरेंडर करने वाली 5 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ ​​गीता उर्फ ​​लता उर्फ ​​सोमारी से मिली अहम जानकारी के आधार पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।