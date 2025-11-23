‘धुंआधार बारिश आने वाली या तूफान…’ 3 घंटे पहले मिलेगी जानकारी

MP News: मिशन मौसम के तहत मध्य प्रदेश के चार शहरों में सी-बैंड डॉप्लर मौसम रडार लगाए जाएंगे। डॉप्लर रडार लगने से हर तीन घंटे में मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेंगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में डॉप्लर मौसम रडार की जल्द ही स्थापना जाएगी। डॉप्लर मौसम रडार से मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। इससे किसानों सहित आम लोगों को काफी फायदा होगा। मौसम विज्ञान विभाग के डायरेक्टर (साइंटिस्ट) ई. एके सिंह ने बताया कि डॉप्लर मौसम रडार लगने से अगले दो तीन घंटे में मौसम कैसा रहेगा, उसकी करंट इमेज मिल सकेगी।