एमपी में कांग्रेस दो फाड़, विरोध के बाद भी सीएम के कार्यक्रम में पहुंच गए तीन विधायक

MP Congress- मध्यप्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व की अनदेखी का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को इसका एक और उदाहरण सामने आया। धार में जय ओंकार भिलाला समाज के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहुंचे। इस कार्यक्रम की एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कड़ी आलोचना की तथा आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री व सरकार पर आदिवासी समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब आदिवासियों की एकता को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार द्वारा कार्यक्रम का तगड़ा विरोध किए जाने की उनकी ही पार्टी के कई विधायकों ने अनदेखी कर दी। कांग्रेस के तीन विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए।