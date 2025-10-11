एमपी में कांग्रेस दो फाड़, विरोध के बाद भी सीएम के कार्यक्रम में पहुंच गए तीन विधायक

Congress MLAs reached the CM's program in Dhar
MP Congress- मध्यप्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व की अनदेखी का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को इसका एक और उदाहरण सामने आया। धार में जय ओंकार भिलाला समाज के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहुंचे। इस कार्यक्रम की एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कड़ी आलोचना की तथा आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री व सरकार पर आदिवासी समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब आदिवासियों की एकता को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार द्वारा कार्यक्रम का तगड़ा विरोध किए जाने की उनकी ही पार्टी के कई विधायकों ने अनदेखी कर दी। कांग्रेस के तीन विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने “भिलाला समाज सम्मेलन” को बीजेपी की “फूट डालो और राज करो” की नीति बताया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस सम्मेलन के नाम पर भाजपा आदिवासी समाज को भील, भिलाला, पटलिया जैसी उपजातियों में बांटने का खेल खेल रही है।
उमंग सिंगार ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा महाकौशल में गोंड सम्मेलन के बहाने यही विभाजनकारी राजनीति दोहराने वाली है। इससे साफ़ है कि भाजपा का असली एजेंडा आदिवासी समाज को जोड़ना नहीं बल्कि बांटना है।
इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बाकायदा अपने एक्स हेंडल पर कार्यक्रम का विरोध करते हुए लिखा कि मैं सभी आदिवासी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि भाजपा और आरएसएस के इन छलावे और षड्यंत्रों में न फंसें। उनकी यह अपील कांग्रेस के विधायकों ने ही अनसुनी कर दी।
जय ओंकार भिलाला समाज के प्रांतीय सम्मेलन में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम मोहन यादव और बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया। धार के किला मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में कुक्षी के कांग्रेस के विधायक सुरेन्द्र सिंह बघेल हनी भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में भीकनगांव की कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी और बड़वानी के कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई भी उपस्थित थे।
