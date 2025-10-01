MP में मनेगा अनोखा दशहरा, 360 डिग्री घूमेगा रावण, फिर सुनाई देगी घमंडी हंसी

परंपरानुसार यहां 51 फीट का रावण बनाया गया है, जो चारों दिशाओं में 360 डिग्री घूमेगा। साथ ही अट्ठास करते हुए दर्शकों को दिखाई देगा। बारिश को देखते हुए पुतले को वाटर प्रूफ बनाया गया है। इसमें जो पेपर और कलर लगाया गया है, वह वाटरप्रूफ है, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। समिति संयोजक भगतसिंह चौहान ने बताया कि रावण दहन का आयोजन शाम 6 बजे आरंभ होगा। इस दौरान दो घंटे तक भव्य आतिशबाजी की जाएगी। (MP News)