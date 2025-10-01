गजब फर्जीवाड़ा… CMO ने माता-पिता और पत्नी को ठेकेदार बनाकर दिया ठेका, हजम कर गए 6.35 लाख रुपए

newton chikhli nagar parishad cmo contract fraud eow action (फोटो- सोशल मीडिया)
CMO Contract Fraud: नगर परिषद से विभिन्न विकास कार्यों के लिए जारी होने वाले टेंडरों से कमाई करने के उद्देश्य से परिजनों की फर्म बनाकर उन्हें लाभ दिलाने वाले छिंदवाड़ा जिला के अंतर्गत आने वाली नगर परिषद न्यूटन चिखली (Newton Chikhli Nagar Parishad) के सीएमओ के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने पद के दुरुपयोग व परिजनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के चलते मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने यह फर्जीवाड़ा 23 मार्च 2018 से 9 अक्टूबर 2018 के बीच किया था। (MP News)
जानकारी के अनुसार नगर परिषद न्यूटन चिखली छिंदवाड़ा के तत्कालीन सीएमओ नितिन बिजवे 09 दिसम्बर 2016 से 9 मार्च 2019 तथा 27 जुलाई 2019 से 3 सितम्बर 2020 तक सीएमओ के पद पर पदस्थ रहे। इस दौरान फर्म एमपी ग्रीन इंटरप्राइजेज, वैष्णवी इंटरप्राइजेज, नर्मदा इंटरप्राइजेज, साई इंटरप्राइजेज, यश इंटरप्राइजेज एवं जीआर इंटरप्राइजेज द्वारा विभिन्न नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में सामग्री सप्लाई के लिए जैम पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था।
शिकायत पर हुई जांच के बाद ईओडब्ल्यू (EOW Action) ने पाया कि फर्म एमपी ग्रीन इंटरप्राइजेज की प्रोप्राईटर आरोपी नितिन बिजवे की पत्नी दीपाली बिजवे, फर्म यश इंटरप्राइजेज के प्रोपराईटर पिता गुणवंत राव बिजवे एवं फर्म जीआर इंटरप्राइजेज की प्रोपराईटर नितिन की मां शोभा बिजवे है। इन फर्मों द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से नगर पालिका परिषद, न्यूटन चिखली द्वारा सामग्री खरीदी के लिए जारी गई की गई निविदाओं में ऑनलाइन भाग लिया तथा सामग्री सप्लाई की गई। (MP News)
क्रय की गई सामग्रियों का आरोपी नितिन बिजवे ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद न्यूटन चिखली पदस्थ रहते हुए अपनी पत्नी की फर्म एमपी ग्रीन इंटरप्राइजेज को कुल 2 लाख 81 हजार 997 रुपए, पिता की फर्म यश इंटरप्राइजेज को 2 लाख 92 हजार 149 रुपए, मां की फर्म जीआर इंटरप्राइजेज को 61 हजार 15 रुपए सहित कुल 6 लाख 35 हजार 161 रुपए का भुगतान किया गया। यह भुगतान 23 मार्च 2018 से 9 अक्टूबर 2018 तक नितिन ने अपनी पदस्थापना के दौरान किया था। इसी आधार पर ईओडब्ल्यू ने नितिन बिजवे के विरुद्ध लोक सेवक रहते हुए अपने सगे संबंधियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। (MP News)
