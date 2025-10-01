माता रानी के भक्तों पर दुकानदारों ने किया हमला, पार्किंग-प्रसाद को लेकर हुआ विवाद, Video Viral

shopkeepers assaulted devotees video mata tekri dewas (Patrika.com)
shopkeepers assaulted devotees video: देवास की माता टेकरी (Mata Tekri Dewas) पर माता रानी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है। स्टेशन रोड पर दुकानदार ने पार्किंग और प्रसाद खरीदने को लेकर श्रद्धालुओं से विवाद किया और विवाद के बाद परिवार के साथ मारपीट कर दी। इसमें एक भक्त के कपड़े भी फाड़ दिए। मारपीट करने में महिलाएं और पुरूष भी शामिल रहे। उन्होंने मिलकर परिवार के साथ मारपीट की झीनाझपट की। (MP News)
श्रद्धालु ब्रजेश दुबे निवासी रसूलपुर हुलासराय जिला औरय्या यूपी अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ कार से मप्र आए थे। उन्होंने उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर में दर्शन के बाद वे मंगलवार दोपहर 2 बजे में माता टेकरी पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। जहां माता टेकरी पर दर्शन के बाद टेकरी से नीचे आए तो स्टेशन रोड पर महिला दुकानदार और उसके साथियों ने पार्किंग को परिवार के साथ विवाद किया।
जबरदस्ती पार्किंग और प्रसाद को लेकर विवाद किया। श्रद्धालुओं ने विरोध किया तो महिला दुकानदार और अन्य लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। कुछ मिनट तक झुमाझटकी कर रहे थे। किसी तरह से लोगों और पुलिस ने श्रद्धालुओं को छुड़ाया। इसके श्रद्धालुओं ने कोतवाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर आगे भी अन्य लोगों पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। (MP News)
गाड़ी के सामने बच्चा खड़ा कर दिया। गाड़ी की हवा निकाली। प्रसाद बेचने वाली महिला और अन्य लोगों ने मारपीट की। हम परिवार के साथ 12 लोग आए थे। ऐसे अवैध पार्किंग को लेकर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।वहीं भक्त शशांक ने बताया कि हम उज्जैन गए थे। ओंकारेश्वर भी दर्शन किए। देवास में माता रानी के दर्शन के लिए आए थे। देशभर से लोग महाकाल और टेकरी पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्त उल्लास के आते हैं, यहां उनके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है।
शशांक ने कहा कि हम बाहर से आए हैं, हमें कुछ पता नहीं था। दुकानदार जबरन प्रसाद दे रहे थे। पार्किंग का कह रहे थे। हमने पार्किंग लगाई। जब दर्शन कर लौटकर आए तो पता चला कि ये तो अवैध पार्किंग है। उसका भी 100 रुपए लिए। ऐसी स्थिति में बाहर से आने वाले भक्त फंस जाते हैं। दुकानदार एक तरह से रैकेट चलाते हैं। ग्रुप ने हमारे साथ मारपीट की। (MP News)
वहीं घटना के बाद देर शाम को नगर निगम की टीम ने स्टेशन रोड पर यूनियन बैंक के पास स्थित मारपीट करने वाले के साथ ही अन्य लोगों की दुकानों को भी हटाया गया। निगम की टीम ने चार दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। वहीं एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने चार लोगों को अभिरक्षा में लिया है। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
देवास
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग