Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

माता रानी के भक्तों पर दुकानदारों ने किया हमला, पार्किंग-प्रसाद को लेकर हुआ विवाद, Video Viral

MP News: मध्य प्रदेश के माता टेकरी पर उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालुओं के साथ दुकानदारों ने मारपीट कर दी। पुलिस ने पांच आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

2 min read

देवास

image

Akash Dewani

Oct 01, 2025

shopkeepers assaulted devotees video mata tekri dewas mp news

shopkeepers assaulted devotees video mata tekri dewas (Patrika.com)

shopkeepers assaulted devotees video: देवास की माता टेकरी (Mata Tekri Dewas) पर माता रानी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है। स्टेशन रोड पर दुकानदार ने पार्किंग और प्रसाद खरीदने को लेकर श्रद्धालुओं से विवाद किया और विवाद के बाद परिवार के साथ मारपीट कर दी। इसमें एक भक्त के कपड़े भी फाड़ दिए। मारपीट करने में महिलाएं और पुरूष भी शामिल रहे। उन्होंने मिलकर परिवार के साथ मारपीट की झीनाझपट की। (MP News)

प्रसाद और पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, परिवार के कई सदस्य घायल

श्रद्धालु ब्रजेश दुबे निवासी रसूलपुर हुलासराय जिला औरय्या यूपी अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ कार से मप्र आए थे। उन्होंने उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर में दर्शन के बाद वे मंगलवार दोपहर 2 बजे में माता टेकरी पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। जहां माता टेकरी पर दर्शन के बाद टेकरी से नीचे आए तो स्टेशन रोड पर महिला दुकानदार और उसके साथियों ने पार्किंग को परिवार के साथ विवाद किया।

जबरदस्ती पार्किंग और प्रसाद को लेकर विवाद किया। श्रद्धालुओं ने विरोध किया तो महिला दुकानदार और अन्य लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। कुछ मिनट तक झुमाझटकी कर रहे थे। किसी तरह से लोगों और पुलिस ने श्रद्धालुओं को छुड़ाया। इसके श्रद्धालुओं ने कोतवाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर आगे भी अन्य लोगों पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। (MP News)

पार्किंग को लेकर रूपए मांगे गए, गाड़ी के टायर की निकाली हवा

गाड़ी के सामने बच्चा खड़ा कर दिया। गाड़ी की हवा निकाली। प्रसाद बेचने वाली महिला और अन्य लोगों ने मारपीट की। हम परिवार के साथ 12 लोग आए थे। ऐसे अवैध पार्किंग को लेकर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।वहीं भक्त शशांक ने बताया कि हम उज्जैन गए थे। ओंकारेश्वर भी दर्शन किए। देवास में माता रानी के दर्शन के लिए आए थे। देशभर से लोग महाकाल और टेकरी पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्त उल्लास के आते हैं, यहां उनके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है।

शशांक ने कहा कि हम बाहर से आए हैं, हमें कुछ पता नहीं था। दुकानदार जबरन प्रसाद दे रहे थे। पार्किंग का कह रहे थे। हमने पार्किंग लगाई। जब दर्शन कर लौटकर आए तो पता चला कि ये तो अवैध पार्किंग है। उसका भी 100 रुपए लिए। ऐसी स्थिति में बाहर से आने वाले भक्त फंस जाते हैं। दुकानदार एक तरह से रैकेट चलाते हैं। ग्रुप ने हमारे साथ मारपीट की। (MP News)

दुकानदारों पर हुई कार्रवाई

वहीं घटना के बाद देर शाम को नगर निगम की टीम ने स्टेशन रोड पर यूनियन बैंक के पास स्थित मारपीट करने वाले के साथ ही अन्य लोगों की दुकानों को भी हटाया गया। निगम की टीम ने चार दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। वहीं एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने चार लोगों को अभिरक्षा में लिया है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में ये कर्मचारी होंगे टर्मिनेट, FIR भी होगी दर्ज
राजगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / माता रानी के भक्तों पर दुकानदारों ने किया हमला, पार्किंग-प्रसाद को लेकर हुआ विवाद, Video Viral

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा नेता की ‘दादागिरी’…मामूली विवाद में की फायरिंग

dewas
देवास

चोरी करके दीवार पर लिख गया चोर ‘मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा’

Strange Stolen Case
देवास

महिषासुर के वध के बाद माता ने यहां किया था आराम, नवरात्री में लगता है भक्तों का तांता

jayanti mata temple maa durga rest site shardiya navratri mp news
देवास

MP में जहां मिलते है रामायण के सबूत, वह स्थल राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट का नहीं है हिस्सा!

Ram Van Gaman Marg project evidence of Ramayana sitavan dewas mp news
देवास

अब छात्रों के साथ स्कूल भी देगा परीक्षा! 125 अंकों का होगा टेस्ट, फैल होने पर मिलेगी सजा….

clean and green school rating initiative dewas mp news
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.