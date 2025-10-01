MP में ये कर्मचारी होंगे टर्मिनेट, FIR भी होगा दर्ज

उल्लेखनीय है कि बीते कई साल से चल रही इस गड़बड़ी कंपनी के वरिष्ठ अफसरों को भनक भी नहीं लगी थी। अब जब मामला उजागर हुआ तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी अपने बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। वहीं, गुना से भेजे गए जांच अधिकारी भी साक्ष्य और अन्य जानकारी जुटने में लगे है। हालांकि अब एमडी ने विजिलेंस टीम को भी अलग से जांच का जिम्मा सौंपा है। खुल सकती है अन्य विभागीय गड़बड़ियों की परते-जीरापुर में फर्जी मार्कशीट के सुपरवाइजर को पकड़ने के पीछे भी रुपयों का लेन-देन सामने आया है। साथ ही अन्य नियुक्तियों में भी लेन-देन के आरोप है।