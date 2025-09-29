MP में 25 गांवों को जोड़कर बनेगा नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास

नगर निगम बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने आठ माह पहले भेजा था, लेकिन उप सचिव द्वारा कमियों के बाद इसे सुधारने का निर्देश दिए। इसके बाद नगरपालिका और राजस्व अधिकारियों ने सभी दस्तावेजों के साथ फाइल फिर से तैयार कर पीएस को भेज दी है। इसमें शामिल किए जाने वाले गांवों के नाम, सर्वे नंबर, जनसंख्या, क्षेत्रफल, कोर ग्राम से दूरी, गूगल मैप, रंगीन नक्शा और ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी शामिल की गई है। (mp news)