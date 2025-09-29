MP में 1900 करोड़ के फोरलेन बनाने का काम शुरू, इन 35 गांवों से ली जाएगी जमीन

fourlane highway construction 35 villages land sale ban jhabua (फोटो- freepik)
Fourlane Highway Construction:झाबुआ के पेटलावद, थांदला और मेघनगर क्षेत्र के 35 गांवों के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी फोरलेन नेशनल हाईवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के चलते लगी रोक हट (land sale ban) गई है। त्यौहार के पहले जारी हुए इस आदेश के बाद अब इन गांवों के ग्रामीण अपनी जमीन की खरीदी-बिक्री कर पाएंगे। जिससे रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है।
दरअसल प्रस्तावित फोरलेन जिन गांवों से होकर गुजरना है, वहां जमीन की प्रकृति और श्रेणी में परिवर्तन के साथ खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इसमें पेटलावद क्षेत्र के सर्वाधिक 18 गांव शामिल थे। जबकि थांदला क्षेत्र के 13 और मेघनगर क्षेत्र के 4 गांव शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इन प्रभावित गांवों में रोड निर्माण के लिए खसरा नंबर को चिन्हित करने के साथ उनका प्रकाशन भी कर दिया है। लिहाजा, कलेक्टर नेहा मीना ने प्रभावित गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। (MP News)
बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी 80 किमी फोरलेन नेशनल हाईवे (Badnawar-Petlawad-Thandla-Timarwani Fourlane Highway) के निर्माण की लागत 1900 करोड़ बताई जा रही है। इसे उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। यह मार्ग दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा। साथ ही द्य तीन राज्यों मप्र, गुजरात और राजस्थान को जोड़ेगा। इसके निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सीमावर्ती धार जिले के भैंसोला में बन रहे पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क भी इस नए नेशनल हाईवे से जुड़ा रहेगा।
फोरलेन निर्माण के चलते इससे लगी जमीन की कीमतों में भी उछाल आएगा। जिसका लाभजमीन मालिकों को मिलेगा। फोरलेन के चलते भविष्य में रिहायशी क्षेत्र इस और विस्तार लेगा। वहीं नई दुकान और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने से व्यापार-व्यवसाय में भी वृद्धि होगी।
प्रस्तावित बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी फोरलेन नेशनल हाईवे निर्माण के चलते जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक हटने से अब संपत्ति की रजिस्ट्री की संख्या बढ़ेगी। इससे शासन को मिलने वाले राजस्व में भी इजाफा होगा। वर्तमान में पूरे जिले 25 से 30 रजिस्ट्री हर दिन हो रही है।- जीएल मंडलोई, जिला पंजीयक, झाबुआ
