MP में 1900 करोड़ के फोरलेन बनाने का काम शुरू, इन 35 गांवों से ली जाएगी जमीन

दरअसल प्रस्तावित फोरलेन जिन गांवों से होकर गुजरना है, वहां जमीन की प्रकृति और श्रेणी में परिवर्तन के साथ खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इसमें पेटलावद क्षेत्र के सर्वाधिक 18 गांव शामिल थे। जबकि थांदला क्षेत्र के 13 और मेघनगर क्षेत्र के 4 गांव शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इन प्रभावित गांवों में रोड निर्माण के लिए खसरा नंबर को चिन्हित करने के साथ उनका प्रकाशन भी कर दिया है। लिहाजा, कलेक्टर नेहा मीना ने प्रभावित गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। (MP News)