धार

5 कांग्रेस विधायकों ने साधी चुप्पी, अब विधानसभा में गूंजेगा का मुद्दा….

MP Vidhan Sabha Session: एमपी की इस नगर पालिका में भ्रष्टाचार और करोड़ों के अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर जनता आक्रोशित है। कांग्रेस ने जिम्मेदारों पर सवाल उठाते हुए विधानसभा तक मुद्दा ले जाने की तैयारी की है।

2 min read
धार

image

Akash Dewani

Dec 01, 2025

dhar nagar palika corruption sachin yadav mp vidhan sabha session

dhar nagar palika corruption issue in mp vidhan sabha session (Patrika.com)

Nagar Palika Corruption: धार नगर पालिका (Dhar Nagar Palika) में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यहां कई करोड़ों के प्रोजेक्ट आज तक अधूरे हैं। इस कारण जनता परेशान है। वहीं जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करा रही है।

नगर पालिका में भ्रष्टाचार का यह मुद्दा अब विधानसभा में भी गूंजने वाला है। कांग्रेस ने नगरीय विकास मंत्री और सरकार को घेरने की तैयारी की है, जिसे लेकर कसरावद के विधायक सचिन यादव (Sachin Yadav) ‌द्वारा विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाया है। (mp vidhan sabha session)

नेता प्रतिपक्ष ने लगाए करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप

नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि व कांग्रेस प्रवक्ता अजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि जिला मुख्यालय की नगर पालिका होने के बावजूद भी धार नपा में भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता के नए-नए आयाम गढ़‌ती जा रही है और वह भी तब जब जिले के प्रभारी मंत्री प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) हैं। साथ ही कलेक्टर सहित जिले अधिकारी यहां निवासरत रहते हैं।

ठाकुर द्वारा 10 सूत्रीय समस्याओं को लेकर कई बार जनसुनवाई में अफसरों को शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में धार नगर पालिका में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत सिद्ध हो रही है। यही कारण है कि कई बार पार्षद दल के शिकायतों के बाद भी आर्थिक अनियमितता की न तो जांच होती और न ही कोई कार्रवाई।

भाजपा की अंदरूनी लड़ाई में विकास ठप

नगर में भाजपा समर्थित परिषद होने के साथ ही विधायक, सांसद, प्रदेश सरकार भी बीजेपी की है। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। धार में न विकास हो पा रहा है नहीं आम जनता के काम। यहां हो रहा है तो सिर्फ उ‌द्घाटन कार्यक्रम में एक-दूसरे को नीचा दिखाने का काम। यहां जनता से कोई वास्ता नहीं है। जिसका फायदा अधिकारियों ‌द्वारा उठाते हुए भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता की जा रही है। ठाकुर ने कहा कि इसके बाद भी अधिकारियों पर अंकुश न लगते हुए नगर की हालत नहीं सुधारी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

जनता से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें की नहीं हुई कार्रवाई

कांग्रेस पार्षद दल द्वारा आम जनता से जुड़ी 10 समस्याओं को लेकर शिकायतें की गई। यह शिकायतें बार-बार होने के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर जांच का बहाना बनकार टालमटोली की जा रही है। ठाकुर ने बताया कि नगर पालिका में पुराने वाहनों की पार्ट्स चोरी, जल वितरण में लापरवाही, वाहन रिपेयरिंग एवं सामग्री खरीदी में एवं फर्जी बिल भुगतान सहित अन्य अनियमितताओं के मामले उजागर हुए थे, लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई।

धार में कांग्रेस के पांच विधायक, फिर भी चुप्पी

नगर पालिका भ्रष्टाचार के मामले को कसरावद विधायक सचिन यादव ‌द्वारा संज्ञान में लेते हुए विधानसभा में उठाया जाएगा। यहां हैरानी वाली बात ये है कि धार में कांग्रेस के पांच विधायक है। फिर भी सभी चुप है। ऐसे में कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है। (mp vidhan sabha session)

