5 कांग्रेस विधायकों ने साधी चुप्पी, अब विधानसभा में गूंजेगा का मुद्दा….

नगर में भाजपा समर्थित परिषद होने के साथ ही विधायक, सांसद, प्रदेश सरकार भी बीजेपी की है। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। धार में न विकास हो पा रहा है नहीं आम जनता के काम। यहां हो रहा है तो सिर्फ उ‌द्घाटन कार्यक्रम में एक-दूसरे को नीचा दिखाने का काम। यहां जनता से कोई वास्ता नहीं है। जिसका फायदा अधिकारियों ‌द्वारा उठाते हुए भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता की जा रही है। ठाकुर ने कहा कि इसके बाद भी अधिकारियों पर अंकुश न लगते हुए नगर की हालत नहीं सुधारी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।