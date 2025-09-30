गरबा करते थकी महिला को हार्ट अटैक, कुर्सी पर बैठते ही थमीं सांसें, Viral Video

Dhar News: मध्यप्रदेश में लगातार दो दिन में दो महिलाओं की मौत के मामले सामने आए हैं। दोनों ही मामले डांस करते हुए आई मौत के हैं। रविवार को खरगोन में नवविवाहिता डांस करते हुए अचानक गिर पड़ी थी, वहीं आज मंगलवार की सुबह धार से एक 27 वर्षीय महिला के गरबा करने के दौरान थकने के बाद कुर्सी पर बैठते ही मौत की खबर आ रही है। घटना सोमवार की रात की है।