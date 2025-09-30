Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

गरबा करते थकी महिला को हार्ट अटैक, कुर्सी पर बैठते ही थमीं सांसें, Viral Video

Dhar News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रविवार को जहां एक नवविवाहिता की डांस करते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, वहीं अब धार जिले से भी आई गरबा के दौरान महिला की मौत की खबर, दो दिन में दो मौतों से हड़कंप

less than 1 minute read

धार

image

Sanjana Kumar

Sep 30, 2025

Dhar News women death during garba dancing due to silent attack

Dhar News women death during garba dancing due to silent attack: गरबा पांडाल तथा मृतक महिला जयश्री।(फोटो पत्रिका )

Dhar News: मध्यप्रदेश में लगातार दो दिन में दो महिलाओं की मौत के मामले सामने आए हैं। दोनों ही मामले डांस करते हुए आई मौत के हैं। रविवार को खरगोन में नवविवाहिता डांस करते हुए अचानक गिर पड़ी थी, वहीं आज मंगलवार की सुबह धार से एक 27 वर्षीय महिला के गरबा करने के दौरान थकने के बाद कुर्सी पर बैठते ही मौत की खबर आ रही है। घटना सोमवार की रात की है।

यह है मामला

धार जिले के धामनोद नगर की 27 वर्षीय जयश्री पति आकाश पाटीदार सोमवार रात 9 बजे पांडाल से गरबा (Garba Dance Video) कर रही थी। गरबा करने के दौरान वह कुर्सी पर जाकर बैठी ही थी कि अचानक कुर्सी से गिर पड़ी। जब तक लोगों ने उसे संभाला उसकी धड़कनें थम चुकी थी। जयश्री की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

परिवार में पसरा मातम

पिछले 6-7 दिनों से जहां मां दुर्गा की भक्ति और गरबा (Garba Dance Video)के साथ त्योहारों का मजा एक पल में मातम में बदल गया। धामनोद नगर में जयश्री की अचानक मौत से परिवार समेत पूरे इलाके में शोक पसर गया।

उल्लेखनीय है कि रविवार के दिन भी खरगोन जिले में 23 वर्षीय महिला सोनम पति कृष्णपाल यादव 'ओ मेरे ढोलना' गाने पर गरबा पांडाल में नृत्य कर रही थी वह भी नृत्य करते हुए अचानक गिरी और साइलेंट अटैक (Silent Attack)आने से मौत हो गई दो जिलों में हुई एक जैसी घटना से लोग अचंभित है। एक दिन पहले खरगोन जिले में पति के साथ गरबा करते महिला की मौत हुई थी।

ये भी पढ़ें

Breaking: मध्यप्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, पांच की मौत
भिंड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 01:05 pm

Published on:

30 Sept 2025 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / गरबा करते थकी महिला को हार्ट अटैक, कुर्सी पर बैठते ही थमीं सांसें, Viral Video

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, 2 युवतियों के साथ पकड़ाया 1 युवक

dhar sex racket
धार

माता-पिता के साथ सो रहा था मासूम: अचानक कमरे में घुसकर सिरफिरे ने किया हमला, तीन टुकड़ों में बंटा शरीर

dhar news
धार

हैवानियत….युवतियों से दुष्कर्म के बाद बनाए वीडियो, इंस्टाग्राम पर किए वायरल

young girls obscene videos circulated in instagram mp news
धार

धार में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 18 से ज्यादा घायल

Dhar Road Accident
धार

एमपी के इस जिले में बनेगी नई सड़क, खर्च होंगे करोड़ों रुपये

new road will be built in mp
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.