Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

Breaking: मध्यप्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, पांच की मौत

MP road Accident: मध्य प्रदेश के भिंड में अभी-अभी हुआ सड़क हादसा, पांच की गई जान...

less than 1 minute read

भिंड

image

Sanjana Kumar

Sep 30, 2025

MP Road Accident in Bhind district five death on the spot

MP Road Accident in Bhind district five death on the spot

MP Road Accident: मध्य प्रदेश के भिंड भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार कंटेनर के कारण हुआ। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हुए कंटेनर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। जिससे दो बाइक पर सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसा भिंड थाना क्षेत्र टेढ़ी पुलिया के पास हुआ मंगलवार की सुबह 11. 45 बजे का बताया जा रहा है। भीषण हादसे की खबर लगते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतकों में एक भिण्ड शहर के गोताखोर भोला है और दूसरे की पहचान सुधीर कुमार के रूप में की गई है। वहीं बाइकों पर सवार दो महिलाओं और एक बच्चे की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।

खबर लगातार अपडेट की जा रही है।

ये भी पढ़ें

10 साल की मासूम का गैंग रेप, मूक-बधिर को सड़क से उठा ले गए थे दरिंदे
अशोकनगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 12:27 pm

Published on:

30 Sept 2025 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / Breaking: मध्यप्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, पांच की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अचानक सामने आई गाय बचाने के चक्कर में हाइवे पर पलटा ट्रक, 49 श्रद्धालु घायल 15 गंभीर

Road Accident
भिंड

भगवान भरोसे पढ़ाई! शिक्षक क्लास छोड़कर चुनावी ड्यूटी पर, स्कूलों में लगे ताले

bhind school closed teachers blo duty electoral rolls SIR mp news
भिंड

बाथरूम में नहा रही युवती की संदिग्ध मौत, बाल्टी में डूबा मिला सिर

bhind
भिंड

कमरे में सो रहे बुजुर्ग पर ‘रहस्यमयी’ जानवर ने किया हमला, मचा हड़कंप

honey badger attack forest department rescue bhind mp news
भिंड

एमपी के इस स्कूल में एक साथ निकले इतने सांप की करनी पड़ी छुट्टी, 30 अंडे भी मिले..

bhind
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.