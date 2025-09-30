Breaking: मध्यप्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, पांच की मौत

MP Road Accident in Bhind district five death on the spot
MP Road Accident: मध्य प्रदेश के भिंड भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार कंटेनर के कारण हुआ। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हुए कंटेनर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। जिससे दो बाइक पर सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसा भिंड थाना क्षेत्र टेढ़ी पुलिया के पास हुआ मंगलवार की सुबह 11. 45 बजे का बताया जा रहा है। भीषण हादसे की खबर लगते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतकों में एक भिण्ड शहर के गोताखोर भोला है और दूसरे की पहचान सुधीर कुमार के रूप में की गई है। वहीं बाइकों पर सवार दो महिलाओं और एक बच्चे की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।
खबर लगातार अपडेट की जा रही है।
