Breaking: मध्यप्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, पांच की मौत

हादसा भिंड थाना क्षेत्र टेढ़ी पुलिया के पास हुआ मंगलवार की सुबह 11. 45 बजे का बताया जा रहा है। भीषण हादसे की खबर लगते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतकों में एक भिण्ड शहर के गोताखोर भोला है और दूसरे की पहचान सुधीर कुमार के रूप में की गई है। वहीं बाइकों पर सवार दो महिलाओं और एक बच्चे की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।