10 साल की मासूम का गैंग रेप, मूक-बधिर को सड़क से उठा ले गए थे दरिंदे

मामला 26 सितंबर की शाम को नईसराय थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां पर पड़ोसी गांव किरोंदा के भगवत पुत्र परमानंद कुशवाह, अजय उर्फ संजू पुत्र दमोदर कुशवाह और जगदीश उर्फ चऊआ पुत्र मुन्नालाल कुशवाह ने 10 वर्ष की नाबालिग को रास्ते में अकेली जाते हुए देखा, तो उनकी नियत बिगड़ गई, उन्होंने उसे उठा लिया था। वे उसे नजदीकी खेत में ले गए। तीनों ने उसके साथ गैंग रेप किया और उसे खेत में छोडक़र भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दो घंटे में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया।