खरगोन

पति के साथ गरबा कर रही थी महिला, मां दुर्गा के दरबार में अचानक आ गई मौत…

MP News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का मामला, वायरल वीडियो, World Heart Day पर इस हादसे ने फिर किया अलर्ट, एमपी में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

3 min read

खरगोन

image

Sanjana Kumar

Sep 29, 2025

MP News Death During Dancing Garba in Khargone district due to heat attack

MP News Death During Dancing Garba in Khargone district due to heat attack: खरगोन पत्रिका। (फोटो: Viral Video)

MP News: पति के साथ गरबा कर रही महिला अचानक लड़खड़ाई और गिर पड़ी, थोड़ी देर तक वहां उपस्थित लोगों को लगा कि वह डांस करते हुए ही मां दुर्गा की प्रतिमा के आगे इस तरह नमन कर रही है, लेकिन जब तक लोग समझे तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।

मामला एमपी के खरगोन जिले का है। यहां भीकनगांव के ग्राम पलासी में गरबा करते समय हार्ट अटैक से महिला की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। नवरात्रि में माता मंदिरों में और झांकियों में लोग गरबा कर मां की भक्ति करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान अचानक महिला की मौत से लोग सकते में आ गए। पूरे इलाके में मातम पसर गया।

गरबा करते अचानक गिरी महिला, फिर नहीं उठी

मृतक महिला का नाम सोनम (19) है। वह रविवार रात को सिंगाजी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने गरबा कर रही थी। उसे गरबा करते देख उसका पति कृष्णपाल (23) भी उसके साथ नृत्य करने लगा। थोड़ी देर तक दंपति को नृत्य कर लोग खुश हो रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कि तभी सोनम अचानक गिर पड़ी। मां दुर्गा की प्रतिमा के आगे इस तरह से गिरता देख हर कोई इसे उसके नृत्य का हिस्सा मान रहा था। लोग मुंह पर हाथ लगाकर हंस रहे थे। नव दंपति को देख हर कोई खुश था। लेकिन उसके अचानक गिरने को जब तक लोग समझ पाए, उसकी सांसें थम चुकी थीं। लोग उसकी ओर दौड़े उसे उठाया लेकिन वह नहीं उठी।

इसी साल मई में हुई थी शादी

परिवार का कहना है कि सोनम और कृष्णपाल की शादी इसी साल 1 मई 2025 को गांव पलासी में हुई थी। नवरात्रि में सभी दुर्गा पांडाल में थे और मां की भक्ति करते नृत्य कर रहे थे। सोनम और कृष्णपाल ने भी नृत्य किया। दोनों को नये जोड़े के रूप में पंडाल में बैठाया गया था। लेकिन नीयति को कुछ और ही मंजूर था। दोनों को गरबा करते देख परिवार के सदस्यों के चेहरों की खुशी पल भर में मातम में बदल गई। सोनम को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हार्ट अटैक से होने की खबर से पूरे इलाका शोक में डूब गया। सोनम का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। सोमवार सुबह उसका अंतिम संस्कार किया गया।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब डांस करते, दौड़ते, खेलते हुए बड़े, बुजुर्गों और यहां तक कि किशोरों और बच्चों की मौत की खबरें सामने आईं। इसी साल के दो मामले हैं इनका उदाहरण

बता दें कि वहीं एक मामला इंदौर का भी सामने आया था, जिसमें एक योग केंद्र पर देशभक्ति गीत पर परफॉर्म कर रहा शख्स बलविंदर छाबड़ा डांस करते हुए अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में तिरंगा था, लेकिन उसके गिरने पर लोग तालियां बजाते रहे, बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।पूरी खबर पढ़ने यहां करें क्लिक: इंदौर

इसी साल फरवरी में ही विदिशा में भी ऐसा मामला सामने आया था। वहां एक शादी समारोह में डांस कर रही युवती परिणीता जैन भी अचानक गिर पड़ी थी। उसकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक था। पूरी खबर पढ़ने यहां करें क्लिक- विदिशा

ये केस भी सामने आए

ये केस आए सामने

-जनवरी 2024 में पिपलानी के विवेक सोनी खाना बनाते समय अचानक गिर पड़े। हमीदिया ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की संभावना जताई गई।

-मार्च 2024 में बैरागढ़ के अमित मालवीया की सोते समय मौत हो गई। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि ‘‘साइलेंट हार्ट अटैक’’ था, जिसके लक्षण स्पष्ट नजर नहीं आए।

-अप्रेल 2023 मे 34 वर्षीय युवक क्रिकेट खेलते समय अचानक सीने में दर्द और सांस फूलने से वह मैदान पर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

15 हजार से अधिक कार्डियक के मामले सामने आए

108 एंबुलेंस सेवा के आंकड़े के अनुसार पिछले एक साल में 15 हजार कार्डियक के केस सामने आए। विशेषज्ञ का कहना है कि यदि युवाओं ने नींद, खानपान और तनाव पर ध्यान नहीं दिया तो में यह संख्या दोगुनी हो सकती है।

Heart Attack Risk

30-45 साल के युवा आ रहे चपेट में

राजधानी सहित मध्यप्रदेश में हार्ट अटैक का खतरा अब बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा। 30 से 45 वर्ष के युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हजारों युवा असमय हृदय रोगों का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार, बदलती जीवनशैली, धूम्रपान, नींद की कमी और वायु प्रदूषण इस संकट को गहरा रहे हैं। प्रतिदिन अस्पतालों में इस आयु वर्ग के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं।

इन 3 चीजों से मामले बढ़े

पांच साल में शहर के युवाओं में हार्ट अटैक और कार्डियक अटैक के मामले बढ़े हैं। 30-45 वर्ष के 30 प्रतिशत लोग इसके शिकार हो रहे हैं और 25 से 30 वर्ष की आयु युवा 12 प्रतिशत इस बीमारी की चपेट में हैं। यह बदलती जीवन शैली, आहार और वायु प्रदूषण से हो रहा है।

- प्रो. डॉ. राजीव गुप्ता, हृदय रोग विभागाध्यक्ष, जीएमसी

Ladli Behna Yojana से जुड़ी 5 लाख महिलाओं की लिस्ट जारी, दिवाली से पहले ‘तोहफा’
भोपाल

