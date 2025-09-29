पति के साथ गरबा कर रही थी महिला, मां दुर्गा के दरबार में अचानक आ गई मौत…

मृतक महिला का नाम सोनम (19) है। वह रविवार रात को सिंगाजी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने गरबा कर रही थी। उसे गरबा करते देख उसका पति कृष्णपाल (23) भी उसके साथ नृत्य करने लगा। थोड़ी देर तक दंपति को नृत्य कर लोग खुश हो रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कि तभी सोनम अचानक गिर पड़ी। मां दुर्गा की प्रतिमा के आगे इस तरह से गिरता देख हर कोई इसे उसके नृत्य का हिस्सा मान रहा था। लोग मुंह पर हाथ लगाकर हंस रहे थे। नव दंपति को देख हर कोई खुश था। लेकिन उसके अचानक गिरने को जब तक लोग समझ पाए, उसकी सांसें थम चुकी थीं। लोग उसकी ओर दौड़े उसे उठाया लेकिन वह नहीं उठी।