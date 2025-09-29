Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Ladli Behna Yojana से जुड़ी 5 लाख महिलाओं की लिस्ट जारी, दिवाली से पहले ‘तोहफा’

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों के लिए प्रदेश की मोहन सरकार ने दी बड़ी राहत, जिनका लिस्ट में नाम उनके खाते होंगे फुल, जानें क्या है योजना, कैसे मिलेगा लाभ, योजना का लाभ लेने कैसे करें आवेदन, कैसे चेक करें अपना नाम, कैसे जुड़वाएं नाम?

3 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Sep 29, 2025

Ladli behna yojana eligible women got benefit of ladli behna awas yojana know how

Ladli behna yojana eligible women got benefit of ladli behna awas yojana know how(फोटो: सोशल मीडिया modify by patrika.com)

ladli behna yojana 2025: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहनाय योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए करोड़ों महिलाओं को राहत दे दी है। दिवाली से पहले आई इस खबर ने करोड़ों लाड़ली बहनों के चेहर खिला दिए हैं। यही नहीं खुशखबरी ये भी है कि इसका लाभ लाड़ली बहना योजना से जुड़ीं महिलाओं के साथ ही उन महिलाओं को भी मिल सकेगा जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, जिनके यहां इंटरनेट नहीं है, जिन्होंने आवेदन किया लेकिन अभी तक उनका नाम लाड़ली बहना योजना की लिस्ट में नहीं आया है। जानें क्या है खुशखबरी और क्या है मध्यप्रदेश सरकार की योजना?

लाड़ली बहनों को मिलेगा पक्का मकान

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाएं अब खुद के घर का सपना सच होते देख सकेंगी। सीएम मोहन यादव ने घोषणा की है कि सभी पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से पक्का घर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार लाड़ली बहनों को छत का आसरा देने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देगी।

जानें किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?


मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार पक्के घर के लिए आर्थिक सहायता राशि देने की इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दे रही है, जो पहले से ही इस योजना (Ladli Behna Yojana) से जुड़ी हुई हैं। उनके खातों में हर महीने आने वाली किस्त के 1250 रुपए आते हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है। जो कच्चे मकान में रह रही हैं या फिर जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिला हो, वे ही इस योजना का लाभ ले सकेंगी।

मोहन सरकार का ऐतिहासिक कदम

इस योजना का नाम है लाड़ली बहना आवास योजना (Ladli Behna Awas yojana)। ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोहन सरकार का ऐतिहासिक कदम है। सरकार का मानना है कि जब महिला के पास पक्का मकान होगा, तो वह सुरक्षा के साथ ही आत्मसम्मान भी महसूस करेगी। आत्मनिर्भरता में उसकी भागीदारी बढ़ेगी।

पहले चरण में 5 लाख महिलाओं को मिलेंगे पक्के घर

बताया जा रहा है किमध्य प्रदेश की लाड़ली बहना आवास योजना (Ladli Behna Awas yojana) के लिए ग्रामीण सूची भी जारी की गई है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जल्द ही अन्य महिलाओं के नाम की लिस्ट में इस आवास योजना के लिए जारी किए जाएंगे। ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। पहले चरण के तहत पक्के मकानों का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है।

कैसे देखें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं?

ladli behna yojana portal par list me kaise dekhe apna naam

हितग्राही महिलाएं अपना नाम आधिकारिक वेबसाइट cmladlibehnayojana.com पर जाकर चैक कर सकती हैं। इसके लिए लाभार्थी सूची (cmladlibehnamp.gov.in list) का विकल्प चुनें। इसके बाद ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। अब बॉक्स में अपना नाम टाइप करें, पति का नाम और कैप्चा कोड को फिल करें। इस जानकारी को भरते ही लिस्ट आपके सामने होगी, आप देख सकेंगी की लाभार्थियों की सूची में आपका नाम है या नहीं।

जिनके पास नहीं इंटरनेट या स्मार्ट फोन, उन्हें भी मिलेगा लाभ

योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिल सकेगा, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं है। अगर आप भी ऐसी ही महिलाओं में से एक हैं, तो अपने गांव के जनसेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय और ग्राम सचिवालय में जाकर लाभार्थी सूची की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। वहां अधिकारी आपकी हर संभव मदद करेंगे।

लिस्ट में नहीं नाम, तो करें ये काम

अगर किसी महिला का नाम सूची (ladli behna awas yojana list) में नहीं आता है, जबकि उसने आवेदन दिया है, तो वह ग्राम पंचायत सचिव या जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकती है। इसके साथ ही आधिकारिक पोर्टल पर भी महिला सूची में अपना नाम देख सकती है। वह अपने द्वारा दिए गए आवेदन की स्थिति की जानकारी भी ले सकती है।

Published on:

29 Sept 2025 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Ladli Behna Yojana से जुड़ी 5 लाख महिलाओं की लिस्ट जारी, दिवाली से पहले ‘तोहफा’

