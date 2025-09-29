Ladli Behna Yojana से जुड़ी 5 लाख महिलाओं की लिस्ट जारी, दिवाली से पहले ‘तोहफा’

ladli behna yojana 2025: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहनाय योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए करोड़ों महिलाओं को राहत दे दी है। दिवाली से पहले आई इस खबर ने करोड़ों लाड़ली बहनों के चेहर खिला दिए हैं। यही नहीं खुशखबरी ये भी है कि इसका लाभ लाड़ली बहना योजना से जुड़ीं महिलाओं के साथ ही उन महिलाओं को भी मिल सकेगा जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, जिनके यहां इंटरनेट नहीं है, जिन्होंने आवेदन किया लेकिन अभी तक उनका नाम लाड़ली बहना योजना की लिस्ट में नहीं आया है। जानें क्या है खुशखबरी और क्या है मध्यप्रदेश सरकार की योजना?